Everything But The Girl: Erstes Album seit 20 Jahren kommt

Nach mehr als 20 Jahren ohne neue LP haben Everything But The Girl für Anfang 2023 eine neue Platte angekündigt. Zwischen 1984 und 1999 hat das Duo insgesamt elf Werke veröffentlicht, bevor sie als Band von der Bildfläche verschwunden sind.

In der Zwischenzeit waren beide mit Solo-Projekten beschäftigt. 2023 gibt es nun auch wieder Musik von Tracey Thorn und Ben Watt im Duo-Format.

Über Social Media teilten die beiden Mitglieder die Neuigkeiten: „Wir dachten, euch interessiert es vielleicht, dass wir ein neues Everything-But-The-Girl-Album gemacht haben. Es wird nächsten Frühling erscheinen.“

Just thought you’d like to know that Ben and I have made a new Everything But The Girl album. It’ll be out next spring 😍@ben_watt@ebtg

— Tracey Thorn (@tracey_thorn) November 2, 2022