Everything Everything spielen zwei Konzerte in Deutschland

Im August erschien A FEVER DREAM, Everything Everythings viertes Album. Uns begeisterten die vier Jungs aus England vor allem damit, die Alltagsthemen der modernen Welt aufzugreifen und bei allem Bedauern trotzdem tanzbar zu bleiben.

Wer die Platte ebenso genossen hat, kann sich jetzt auf zwei Konzerte freuen, die Everything Everything im Frühjahr dieses Jahres in Deutschland spielen werden: In Berlin (Festsaal Kreuzberg) am 16. April und in Köln (Gebäude 9) am 17. April. Präsentiert vom Musikexpress.