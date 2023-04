Ewan McGregor möchte zweite Staffel von „Obi-Wan Kenobi“ drehen

Foto: Jeff Spicer/Getty Images for Dis, Jeff Spicer. All rights reserved.

Am 27. Mai 2022 prämierte „Obi-Wan Kenobi“, eine Star Wars Spinoff-Serie zur gleichnamigen Figur, auf Disney+. Ewan McGregor spielte in der ersten Staffel, wie auch bereits in der Prequel-Trilogie, den titelgebenden Jedi-Ritter. Nun verriet der 52-jährige Schotte auf dem „Star Wars Celebration“-Event in London (7. bis 10. April), dass er sehr gerne eine zweite Staffel der Serie drehen würde.

Noch gebe es keine konkreten Pläne, eine zweite Staffel zu produzieren, sagte Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm, in einem Interview bei Variety. Sie schloss eine zweite Staffel „Obi-Wan Kenobi“ allerdings nicht aus: „Die Serie kam so gut an und Regisseur Deborah Chow hat so spektakuläre Arbeit geleistet. Ewan McGregor will unbedingt noch eine Staffel drehen.“

McGregor schwärmte auf der „Star Wars Celebration“ von seiner Paraderolle als Obi-Wan: Es fühle sich „wirklich gut“ an, wieder zurück zu sein. „In meinem Herzen hat sich irgendetwas neu geöffnet“, fügte der „Trainspotting“-Schauspieler hinzu. Eine letzte Bemerkung ließ Fans der Show hellhörig werden. Er hoffe, „irgendjemand könnte denken, dass sie eine zweite Staffel machen sollten.“

Drei neue „Star Wars“-Filme in Arbeit

Auf dem „Star Wars Celebration“-Event wurden drei neue Filme des legendären Science-Fiction-Franchise, mitsamt Regisseur:innen, angekündigt. Der erste, bei dem „Logan“-Regisseur James Mangold Regie führen wird, behandelt „den ersten Jedi, der die Macht ausübt.“ Um den „eskalierenden Krieg zwischen den Überresten des Imperiums und der Neuen Republik“ soll sich der zweite Beitrag drehen. Co-Schöpfer der Disney+-Serie „The Mandalorian“ Dave Filoni wird die Regie übernehmen. Sharmeen Obaid-Chinoy, unter anderem bekannt für „Ms. Marvel“, wird beim dritten Film die kreative Verantwortung tragen. Sie wird das Star-Wars Universum 15 Jahre nach „Der Aufstieg Skywalkers“, der neunten Episode, zeigen. Daisy Ridley wird dort wieder in ihre Rolle als „Rey“ schlüpfen.