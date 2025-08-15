Ex-Partnerin erhebt schwere Vorwürfe gegen Enkel von Jack Nicholson

Kein Remake-Fan: Quentin Tarantino möchte die „Dune“-Filme nicht sehen

Sean Knight Nicholson soll seine ehemalige Freundin angegriffen haben.

Am 23. Juli traf sich Elizabeth Lawlor mit ihrem Ex-Freund Sean Knight Nicholson, dem ältesten Enkel von Jack Nicholson, in Venice, Kalifornien. Das Treffen sollte laut Lawlor ein ruhiges Gespräch werden. Am Ende des Abends war sie verletzt und bewusstlos.

Angaben aus Polizeibericht

Laut einem Polizeibericht und Aussagen von Lawlor hatte Sean Nicholson nach einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik Kontakt aufgenommen. Er habe als Grund angegeben, er wolle über eine schwierige Zeit in seinem Leben sprechen. Nicholson, 29, sei drogenabhängig in Genesung und habe Schizophrenie, heißt es im Bericht. Er habe in der Vergangenheit Medikamente mit illegalen Substanzen kombiniert.

Die Beziehung der beiden begann im April 2023. Es kam mehrfach zu Trennungen und Versöhnungen. Im Polizeibericht sind frühere Vorwürfe häuslicher Gewalt dokumentiert.

Eskalation am 23. Juli

Der Enkel von Jack Nicholson soll Lawlor per Textnachricht mitgeteilt haben, er habe eine Flasche Valium genommen und würde sich umbringen, wenn sie nicht komme. Sie fuhr daraufhin zu seiner Wohnung, obwohl sie seit dem Vorjahr keinen Kontakt hatten. Zunächst sprachen sie, später kam es zu einem Streit über Untreue. Lawlor nahm Nicholsons Telefon, um mögliche Hinweise auf Drogenkonsum zu prüfen.

Gegen 17:30 Uhr soll Sean Nicholson seine Ex-Partnerin am Hals und Kopf gepackt und gegen einen harten Gegenstand gestoßen haben. Sie verlor kurz das Bewusstsein und bemerkte anschließend einen abgebrochenen Vorderzahn.

Polizei und medizinische Behandlung

Ein Sicherheitsmitarbeiter fand Elizabeth Lawlor außerhalb des Gebäudes. Nicholson brachte sie zurück in die Wohnung. Später schickte sie Fotos ihrer Verletzungen an Nicholsons Mutter Jennifer Nicholson, die den Notruf wählte. Lawlor wurde ins Marina Del Rey Hospital gebracht. Dort erhielt sie eine Zahnoperation, Nähte und Behandlung wegen Gesichtsverletzungen

.

Am 7. August wurde Sean Knight Nicholson festgenommen. Die Polizei wirft ihm schwere Körperverletzung an seiner Ex-Partnerin vor. Er kam gegen Kaution frei, wie „People“ berichtet. Ein Gerichtstermin ist für den 26. August angesetzt. Bei einer Verurteilung drohen bis zu vier Jahre Haft.

Weitere Schritte

Elizabeth Lawlor beantragte zwei Wochen nach dem Vorfall eine einstweilige Verfügung. Diese wurde am 11. August vorläufig erlassen. Eine weitere Anhörung findet am 2. September statt. Nicholson äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen.