Jack Nicholson: Oscarpreisträger liest lieber als zu Schauspielern

In einem Podcast erzählt Produzent Lou Adler, warum Jack Nicholson keine Rollen mehr annimmt.

Mit Filmen wie ‚‚Einer flog über das Kuckucksnest“, ‚‚Besser geht’s nicht“ oder ‚‚Shining“ wurde Jack Nicholson zu einer Filmikone, ausgezeichnet mit drei Oscars. Doch der letzte Dreh des 86-Jährigen ist schon 12 Jahre her. Ob Nicholsons Auszeit endgültig ist, ließ sich bislang nur vermuten.

Nun hat sein langjähriger Freund und Kollege, der Produzent Lou Adler, im Podcast ‚‚WTF with Marc Maron“ Neues berichtet. Der Musik- und Filmproduzent erzählt dort, dass Nicholson immer noch Filmrollen ablehnt, um sich lieber anderen Aktivitäten zu widmen.

‚‚Er will essen was er will“

Sein Freund Adler erzählt weiter, dass Nicholson lieber ruhig und für sich sein möchte. ‚‚ Er will essen, was er will. Er will das Leben leben, was er will“. Trotzdem besuchen die beiden Freunde seit Jahren gemeinsam Spiele der Los Angeles Lakers.

Auf eine kürzliche Rollenanfrage eines Regisseurs soll Nicholson geantwortet haben: ‚‚ Ich will es nicht machen. Weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich habe mich unter einen Baum gesetzt und ein Buch gelesen.“

‚‚Das hört sich nach Jack an!“ bestätigt Lou Adler lachend.