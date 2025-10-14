Keanu Reeves über Diane Keaton: Sie war eine „einzigartige Person“

Keanu Reeves erinnert mit warmen Worten an Diane Keaton, seine Kollegin aus „Was das Herz begehrt“. Auch Regisseurin Nancy Meyers trauert um die verstorbene Schauspielerin.

Keanu Reeves bleibt voller Bewunderung für seine verstorbene Schauspielkollegin Diane Keaton. „Eine absolute Professionelle“, sagte der 61-Jährige über Keaton. „Sie war sehr nett zu mir. Großzügige, großzügige Künstlerin und eine sehr besondere, einzigartige Person“, beschrieb er sie.

Zusammen in „Was das Herz begehrt“

Reeves sprach im Interview mit „E! News“ am 11. Oktober voller Wärme über die US-Schauspielerin, die am selben Tag im Alter von 79 Jahren in Los Angeles verstorben war. Die beiden standen 2003 gemeinsam für den Film „Something’s Gotta Give“ – mit dem deutschen Titel „Was das Herz begehrt“ – vor der Kamera. Die Hauptrollen spielten Keaton und Jack Nicholson.

Keaton und Nicholson gemeinsam in dem von Nancy Meyers geschriebenen und inszenierten Film zu sehen, berühre Reeves auch heute noch sehr. „Es war cool, sie und Jack Nicholson zusammen zu sehen“, äußerte der kanadische Schauspieler gegenüber „E! News“. „Einfach die gemeinsame Vergangenheit und die Zuneigung und Liebe, die sie füreinander empfanden. Es ist wirklich cool.“

Nancy Meyers in Trauer

Auch Nancy Meyers, die neben „Was das Herz begehrt“ mit Diane Keaton auch bei „Baby Boom“ sowie „Vater der Braut“ Teil 1 und 2 zusammenarbeitete, äußerte sich tief bestürzt über den Tod der Oscar-Preisträgerin. „Die letzten 48 Stunden waren nicht einfach“, postete die Autorin und Regisseurin am 13. Oktober auf Instagram. Doch: „All eure Erinnerungen an Diane zu sehen, war ein Trost.“

„Ich werde dich ewig vermissen“

Als „Filmliebhaberin“ wisse sie, dass die Branche „eine Gigantin“ und sie selbst „eine Freundin von fast 40 Jahren“ verloren habe. Keaton habe sich wie eine Schwester für Nancy Meyers angefühlt, „weil wir so viele unvergessliche Erlebnisse miteinander geteilt haben.“ Sie habe während ihrer Zusammenarbeit beobachten können, wie Diane Keaton stets alles gegeben habe.

„Als ich sie in ‚Was das Herz begehrt‘ in jeder Szene zum Weinen bringen musste, hat sie sich richtig ins Zeug gelegt und es dann irgendwie lustig gemacht“, erinnerte Meyers sich. „Und ich erinnere mich, dass sie sich vor einer Einstellung manchmal im Kreis drehte, um absichtlich aus dem Gleichgewicht zu kommen oder was auch immer sie loswerden musste, um im Moment zu sein.“ Sie schloss mit den Worten: „Danke, Di. Ich werde dich ewig vermissen.“