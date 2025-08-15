Leonardo DiCaprio bei Polizeikontrolle auf Ibiza gefilzt

Bruce Willis wird 70: Seine besten Filme im Ranking

Der Schauspieler zeigte sich trotz einer Polizeikontrolle auf der Partyinsel gelassen.

Leonardo DiCaprio zählt zu den bekanntesten Schauspielern der Welt. Doch bei einer Veranstaltung auf Ibiza wurde er von der Polizei zunächst nicht erkannt. Der 49-jährige Oscar-Preisträger besuchte eine exklusive Tequila-Party auf der spanischen Insel.

„Ausweis, bitte“

Beim Betreten musste er sich einer routinemäßigen Sicherheitskontrolle durch die örtliche Polizei unterziehen. Ein Insider berichtete dem US-Portal „Page Six“, dass jede Person abgetastet und die Identität überprüft worden sei. Auch DiCaprio stellte sich einem Beamten der Guardia Civil vor. Dieser schenkte seinen Angaben jedoch keinen Glauben. Erst als der Schauspieler seinen Ausweis vorzeigte, konnte seine Identität bestätigt werden.

Sommerurlaub mit Hindernissen

Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht. Laut Augenzeugen blieb Leonardo DiCaprio während der Kontrolle auf Ibiza gelassen. Er zeigte kooperativ seine Dokumente und wartete rund 20 Minuten, bis er weitergehen konnte. Begleitet wurde der Schauspieler von seiner Freundin, dem italienischen Model Vittoria Ceretti. Das Paar verbringt derzeit den Sommer in Europa. Auch nach der Kontrolle setzte der Schauspieler den Abend fort und soll bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben.

Tour durch Europa

Der Aufenthalt auf der Baleareninsel ist Teil einer längeren Reise. Bereits im Juni war DiCaprio gemeinsam mit Ceretti in Italien. Dort nahmen sie an den mehrtägigen Feierlichkeiten zur Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Lauren Sánchez teil. Ende Juni wurden sie in Venedig gesehen.

Vor zwei Wochen verbrachte das Paar zudem Zeit mit Bezos und Sánchez an Bord der Mega-Yacht des Unternehmers. Die Reise führte sie entlang verschiedener Ziele im Mittelmeerraum. Trotz der Polizeikontrolle in Ibiza setzte Leonardo DiCaprio seinen Urlaub auf Ibiza ungestört fort.