„Fack ju Göhte 3“-Trailer: Der letzte Teil der Comedy-Reihe startet im Oktober

Der größte deutsche Kinoerfolg der letzten Jahre wird 2017 einen dritten und letzten Teil bekommen. „Fack Ju Göhte 3“ startet am 26. Oktober 2017. Elyas M’Barek wird wieder zu Herr Müller, unter dem Hashtag #FinalFack wird nun schon für den Kinostart geworben. Süß.

Während der zweite Film der Reihe in Thailand spielte, geht es nun zurück nach München, wo die Schließung der Schule droht, an der sich Müller in Teil Eins der Reihe eingenistet hat. Neu im Ensemble ist Sandra Hüller, die zuletzt in „Toni Erdmann“ glänzte und einen Europäischen Filmpreis für die beste Hauptrolle bekam. Mit 700.000 Euro Filmförderung, die zusätzlich zum normalen Budget kommen, dürfen die Macher beim letzten Film wohl alle Ideen umsetzen und konnten sogar Spieler des FC Bayern München für einen Gastauftritt gewinnen.

Nun wurde der erste langen Trailer zum Finale der Comedy-Reihe veröffentlicht, den Ihr Euch hier direkt anschauen könnt: