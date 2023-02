Fatonis „Wunderbare Welt“ – ein Track, ein Album, eine Tour

Foto: Check Your Head, Stephie Braun. All rights reserved.

Fatoni hat angekündigt, sein achtes (oder zehntes – je nach Zählweise) Album WUNDERBARE WELT am 19. Mai zu veröffentlichen. Eine Hörprobe und ersten Einblick in die Thematik bieten der Titelsong und das zugehörige Video, die am 17. Februar erschienen sind. Produziert haben mindestens diesen Track und vermutlich noch weitere Dexter und Torky Tork, zwei feste Größen im Dunstkreis des Münchners.

Das Video zeigt: Die „Wunderbare Welt“ ist irgendwie dröge. Ein bisschen Radiopropaganda, die immer gleichen irrelevanten Fragen, eingefahrene Diskursmuster und die relevanten Fragen klingen schmerzhaft ähnlich. Die diversen Filmreferenzen, in die das Video den Rapper versetzt und die größtenteils aus den 90ern stammen, repräsentieren vielleicht die Sehnsucht nach simpleren Zeiten oder einfachen Geschichten. Vielleicht aber auch Kritik daran, dass diese Meilensteine popkultureller Relevanz, die die „großen“ Fragen gestellt und verhandelt haben, bis heute ein Hintergrundrauschen der „wunderbaren“ zeitgenössischen Welt sind. Als wäre „Matrix“, „Forrest Gump“, „Pulp Fiction“ und „Fight Club“ einfach nicht zu entkommen. Auch Aldous Huxleys dystopischer Roman „Schöne neue Welt“ von 1932 klingt an. Noch einer dieser Klassiker, der intellektuell die Leere füllt, die das Kino ohne Besucher*innen präsentiert. Simulacra soweit der Kinosaal reicht. Fatoni, selbst Schauspieler, ist immer beteiligt und diese Entfremdung eröffnet erst den Blick auf das Vorliegende. Ein Feuilleton-Rapper macht, was ein Feuilleton-Rapper eben so macht.

Parallel zum Release seines 14 Tracks starken Nachfolgers zum 2021 erschienenen DELIRIUM, startet die Open-Air-Saison und mit ihr die Tour „Wunderbare Weltpremiere“. Zwischen dem 19. Mai und dem 30. Juni wird Fatoni seine WUNDERBARE WELT an fünf Terminen live präsentieren.

19.05.2023 Hamburg, Molotow Backyard Open Air

20.05.2023 Berlin, About Blank Open Air

28.05.2023 München, Theatron Pfingstfestival

29.06.2023 Dortmund, JunkYard Open Air

30.06.2023 Leipzig, Conne Island Open Air