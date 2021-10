Fender widmet Kurt Cobain Neuauflage seiner „Jag-Stang“-Kultgitarre

Zum 30. Jubiläum des Albums NEVERMIND bringt Gitarren-Hersteller Fender die ikonische „Jag-Stang“-Gitarre von Kurt Cobain auf den Markt. Die Neuauflage der einst für den Nirvana-Sänger konzipierten Gitarre vereint Elemente zweier Fender-Kultmodelle.

Cobains Custom-Modell vereint Elemente der beiden Modelle „Jaguar“ und „Mustang“ aus dem Hause Fender. Zu Lebzeiten wünschte sich der Nirvana-Sänger einen Mix aus beiden, woraufhin Fender eigens für ihn die „Jag-Stang“ konzipierte. Cobain spielte das Modell mehrfach auf seiner IN UTERO-Tour mit Nirvana, bevor er im April 1994 verstarb.

„Seit ich angefangen habe zu spielen, habe ich immer bestimmte Dinge an verschiedenen Gitarren gemocht, konnte aber nie die perfekte Mischung aus dem finden, was ich suche“, sagte Cobain 1994 in einem Interview mit „Fender Frontline“. „Die Jag-Stang ist von allem, was ich kenne, das, was dem am nächsten kommt.“