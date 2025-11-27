Von Lewis Capaldi bis Billie Eilish: Diese Stars haben das Tourette-Syndrom

Nach Jan Zimmermanns Tod rückt Tourette wieder in den Fokus. Billie Eilish, Lewis Capaldi und mehr leben mit der Diagnose. Ein Überblick.

Menschen mit Tourette haben oft mit Stigma zu kämpfen. Plus: Manche Merkmale des Krankheitsbildes wirken ohne das Wissen um die Diagnose fürs Gegenüber unhöflich, gar beleidigend – im wahrsten Sinne des Wortes. Gemeint sind damit sogenannte vokale Tics. Betroffene katapultieren dabei unkontrolliert, beispielsweise vulgäre Begriffe, in ihre Umwelt hinaus. Doch welche Prominenten gaben im Verlauf ihres Lebens preis, die Diagnose Tourette erhalten zu haben?

Das sind typische Anzeichen von Tourette

Charakteristisch für das Syndrom sind motorische und vokale Tics. Die körperlichen Symptome äußern sich in leichter Ausprägung in unwillkürlichen Bewegungen wie Augenzucken, Naserümpfen und Kopfwerfen – die oft als nervöses Zucken wahrgenommen werden. Patient:innen, die die schwere Form der Erkrankung haben, schneiden auch Grimassen oder ahmen Handlungen anderer nach – was in der Öffentlichkeit zu Schwierigkeiten führen kann. Oftmals ziehen Betroffene böse Blicke auf sich oder werden sogar verbal angegangen.

Die für die Mitmenschen hörbaren Symptome reichen bei einem leichteren Verlauf von tic-artigen Lauten oder sprachlichen Äußerungen – denen keinerlei Bedeutung innewohnt – bis zu Husten oder dem Imitieren von Tierlauten. Erkrankte mit komplexen vokalen Tics sprechen Wörter nach oder scheinen obszöne und aggressive Begriffe regelrecht rauszuschleudern. Die beiden Tic-Arten treten bei dem Krankheitsbild in unterschiedlichsten Zusammensetzungen und Ausprägungen auf. Viele Betroffene können die Symptome für bestimmte Zeiträume unterdrücken – was allerdings massive Anstrengung erfordert.

So wird das Syndrom diagnostiziert

Die Diagnose erfolgt klinisch mithilfe einer Reihe von Tests und Untersuchungen. Damit das Tourette-Syndrom festgestellt werden kann, muss der Erkrankungsbeginn im Kindes- oder Jugendalter erfolgt sein. Zudem müssen für den Nachweis von Tourette die jeweiligen Symptome mindestens ein Jahr am Stück auftreten – diese können aber im Verlauf der Erkrankung variieren.

Bei einem Großteil der Patient:innen mit Tourette-Syndrom – 80 bis 90 Prozent – bestehen neben den sogenannten Tics außerdem zusätzliche psychische Symptome. Die Bandbreite solcher Komorbiditäten reicht von ADHS bis hin zu Angst- sowie Zwangsstörungen.

Stars mit Tourette

Billie Eilish

Das Tourette-Syndrom wurde bei Billie Eilish bereits im Alter von elf Jahren diagnostiziert. Die Krankheit äußert sich bei der Songwriterin hauptsächlich in Form von körperlichen Tics wie das Bewegen des Ohrs, das Hochziehen der Augenbraue oder das Knacken des Kiefers. Die 23-Jährige geht mit der Diagnose offen um, spricht in Interviews darüber und erklärt, dass sie einen Umgang mit ihren Symptomen gelernt habe, auch wenn sie diese herausfordern würden.

Lewis Capaldi

Der britische Sänger machte seine Diagnose im September 2022 öffentlich, um Missverständnisse zu vermeiden und zu erklären, warum er bei Auftritten ungewöhnlich zuckt. Die Erkrankung führte sogar zu einer Tourabsage im Jahr 2023, denn die Symptome können durch Stress, Aufregung oder Freude verschlimmert werden. Der 29-Jährige kehrte nach zwei Jahren Auszeit ins Showbusiness zurück – sein Comeback feierte er mit Tausenden von Fans auf dem Glastonbury Festival im Juni 2025.

Robbie Williams

Der Sänger hat öffentlich gemacht, dass er an „innerem Tourette“ leidet – was allerdings keine offizielle Diagnose des Syndroms ist. Die Symptome drücken sich bei dem 51-Jährigen durch aufdringliche Gedanken aus – sichtbare Tics treten bei ihm nicht auf. Der Songwriter erklärte im Podcast „I’m ADHD! No You’re Not“, dass er diese Gedanken als unkontrollierbar erlebt. Die Tourette-Diagnose reiht sich in die davor nachgewiesenen Krankheitsbilder – ADHS, Autismus und eine Angststörung – ein.

Jan Zimmermann

Jan Zimmermann wurde 2019 über seinen YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“ bekannt. Auf dem Channel klärte er zusammen mit seinem besten Freund Jan Lehmann über das Tourette-Syndrom auf. In den tausendfach geklickten Videos gab der Bonner seinen Zuschauer:innen einen Einblick in seinen Alltag mit den Symptomen sowie die erfolgreiche Gehirn-OP 2022. Die zu einer Minderung der Tics führte.

Ziel der beiden mit dem Kanal war es, das Stigma und Missverständnisse, die Leute gegenüber dem Krankheitsbild aufgrund der wahrnehmbaren Tics haben, abzubauen. Der YouTuber verstarb am 18. November an einem epileptischen Anfall.