Am 16. November startet „Justice League“ in den deutschen Kinos, Warner Bros. und DC hoffen auf einen Erfolg wie sie ihn zuletzt mit „Wonder Woman“ hatten. Denn der Superheldenfilm mit Gal Gadot war nicht nur an den Kassen ein Hit, sondern bekam auch überwiegend positive Kritiken. Anders als zuvor: „Man of Steel“, „Batman V Superman“ und „Suicide Squad“.

Nun wird als Gegenstück zu den Avengers also die „Justice League“ auf die Leinwand geschickt. Ben Affleck versammelt als Batman eine ganze Reihe von Helden, Wonder Woman (Gal Gadot) und The Flash (Ezra Miller) sind ebenso dabei wie Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher). Superman (Henry Cavill) wird wahrscheinlich im dritten Akt zum Team stoßen, in „Batman V Superman“ ist er ja halbwegs gestorben.

Regisseur Zack Snyder führte bei „Justice League“ Regie, verließ das Projekt im Frühjahr allerdings aus privaten Gründen – der Selbstmord seiner Tochter zwang ihn zu einer Auszeit. Joss Whedon, der für DC bald einen Film über Batgirl drehen wird, übernahm Nachdrehs zu „Justice League“ und sollte den Film noch mit etwas Humor auflockern.

Nun hat Warner Bros. knapp einen Monat vor dem Kinostart den finalen Trailer zum Action-Spektakel veröffentlicht, den Ihr Euch hier anschauen könnt: