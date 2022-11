„Flashdance … What A Feeling“: Sängerin und Schauspielerin Irene Cara gestorben

Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Irene Cara ist tot. Cara verstarb am Freitag, dem 25. November 2022 im Alter von 63 Jahren. Die Todesursache wurde bislang nicht bekanntgegeben. Caras bekanntestes Stück war „Flashdance … What A Feeling“ — der Titelsong des Films „Flashdance“, für den sie 1984 einen Oscar für die beste Filmmusik gewann. Empfehlung der Redaktion „Hip Hop – The Future is Female“: Livestream mit den Künstlerinnen

Caras Tod wurde von ihrer Publizistin Judith A. Moose auf Twitter bestätigt. „Das ist der absolut schlimmste Teil des Publizistendaseins. Ich kann nicht glauben, dass ich das schreiben muss, geschweige denn, dass ich die Nachricht veröffentlichen muss“, so Moose. „Bitte teilen Sie Ihre Gedanken und Erinnerungen an Irene. Ich werde jeden einzelnen von ihnen lesen und weiß, dass sie vom Himmel aus lächeln wird. Sie liebte ihre Fans.“

This is the absolute worst part of being a publicist. I can’t believe I’ve had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I’ll be reading each and every one of them and know she’ll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

— Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022