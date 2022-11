„Hip Hop – The Future is Female“: Livestream mit den Künstlerinnen

Am Freitag, 25. November findet ab 18 Uhr ein Livestream zur Serie „Hip Hop – The Future is Female“ statt, bei dem die Rapperinnen Eunique, Babyjoy und Lia Şahin performen werden. Im Anschluss daran werden sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen Becks und Chan Le Fragen beantworten, die Fans während des Livestreams in den Chat schreiben können. Musikerin Alicia Awa kann, als einzige Hauptperson der Serie, am Abend nicht teilnehmen.

Hier geht’s zum Stream, der aus dem RTL Audio Center Berlin gesendet und über RTL+, YouTube und Facebook angeschaut werden kann. Aminata Belli wird die Veranstaltung moderieren.

Der Serienstart: „Hip Hop – The Future is Female“

Die sechsteilige Doku-Reihe widmet sich in jeder Folge einer Künstlerin (Babyjoy, Lia Sahin, Eunique, Becks, Alicia Awa und Chan Le). Dabei liefert die Produktion Einblicke zu Themen, wie Sexismus in der Musikbranche, veralteten Schönheitsidealen und den Rollenbildern im HipHop aus der Sicht von Frauen. Musikjournalist Alex Barbian interviewt im Verlauf der Serie folgende weitere Musikerinnen zu ihren Erfahrungen: Sabrina Setlur, Nura, Kitty Kat, Jennifer Weist, Joy Denalane und Sookee.

Mit Klick auf den Link gelangt ihr zur Serie, seht hier den Trailer: