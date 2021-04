Flatbush Zombies veröffentlichen Graphic Novel: „3001: A Prequel Odissey“

Zur Feier des fünfjährigen Jubiläums ihrer ersten Platte 3001: A LACED ODYSSEY haben sich die Flatbush Zombies etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Noch in diesem Jahr will die HipHop-Gruppe aus New York eine Graphic Novel veröffentlichen, in der die Vorgeschichte zu ihrem Debütalbum erzählt wird.

Flatbush Zombies feiern den Geburtstag ihres ersten Albums

Im März hatte die Band den fünften Geburtstag ihres Debütalbums von 2016 mit einer Livestream-Performance auf YouTube gefeiert. Gleichzeitig durften sich Fans über neue Fanartikel wie beispielsweise limitierte Action-Figuren freuen. Für ihren neuen Fan-Shop arbeiteten die Musiker außerdem viel mit Underground-Künstler*innen zusammen, die das musikalische Universum der Flatbush Zombies individuell interpretieren sollten. Das neueste Produkt, das die Gruppe nun auf ihrem Instagram-Profil ankündigte, dürfte HipHop- und Comic-Fans gleichermaßen begeistern. Im Oktober dieses Jahres wollen die Rapper aus dem Bezirk Flatbush in Brooklyn eine Graphic Novel veröffentlichen. In ihrem Post schreiben sie hierzu:

„Ihr habt gedacht, wir wären fertig unseren 5. Geburtstag zu feiern? The Glorious Dead präsentieren euch: 3001: A Prequel Odyssey. Wenn dunkle Kräfte Flatbush heimsuchen, um ein albtraumhaftes Wesen zu beschwören, gibt es nur eine Band, die sich ihnen in den Weg stellt.“

Die Rapper kämpfen gegen dunkle Kräfte

Die Graphic Novel entstand in Kooperation mit dem Journalisten und Rapper Rob Markman, der bereits als Autor für Marvel Comics arbeitete, sowie den Illustratoren J.J. Lopez und David Nakayama, der damals auch das Cover zu 3001: A LACED ODYSSEY gestaltete. Erzählt wird eine fiktive Fantasy-Story, die sich lose an der Entstehungsgeschichte des Albums und den Textinhalten orientiert. Das Buch, das im Oktober 2021 über den Verlag Z2 Comics erscheinen soll, kann bereits vorbestellt werden.

