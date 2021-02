„Batman ‘89“: Schurkinnen im Prince-Stil

Am 27. Juli erscheint eine digitale Comic-Reihe zu „Batman ‘89“. Doch nicht nur der Superheld wird darin wiederbelebt. So wird es in der Reihe auch die Bösewichte der Joker-Gang geben. Zwei dieser Charaktere sind zudem von einem Prince-Video inspiriert.

Der Original-Zeichner Joe Quinones teilte am Dienstag (16. Februar) bereits einige seiner Charakter-Designs. Dazu gehörten auch Handlanger des Antagonisten Joker. Zwei der illustrierten weiblichen Schurkinnen tragen T-Shirts auf denen „ALL THIS AND BRAINS“ und „ALL THIS AND BRAINS TWO“ steht. Diese Drucke sind ähnlich dem T-Shirt-Aufdruck einer Tänzerin in Prince‘ Musikvideo zu „Batdance“. Auf diesem heißt es „ALL THIS AND BRAINS TOO“.

Das Musikvideo wiederum ist eine Anspielung auf Frank Millers Comic „The Dark Knight Returns“, in dem eine Nachrichtenreporterin ebenfalls ein Oberteil mit ebendiesem Satz trägt.

Ein Twitter-Nutzer wies zudem darauf hin, dass es Ähnlichkeiten zu den beiden Schurkinnen Delia Dennis und Deirdre Dennis gibt. Diese sind die Enkelinnen von Harley Quinn und schlossen sich den Jokerz im Jahr 2040 an. Aufgetreten sind sie in „Batman Beyond: Return Of The Joker“ und zwei Folgen von „Justice League Unlimited“.

Wow, those twins‘ designs alone are three, count ‚em, THREE references in one (two?) Any chance we’ll see some stuff referencing the Sunsoft Nintendo game tie-in too? pic.twitter.com/SJJGNC3Wzp — Speed Breaker (@SpeedTiberius) February 16, 2021

Ankündigungen von „Batman ‘89“ und „Superman ‘78“

Die Comic-Reihen „Batman ‘89“ und „Superman ‘78“ wurden am Mittwoch (17. Februar) von DC-Comics angekündigt. Die beiden Titel werden am 27. Juli dieses Jahres mit sechs digitalen Kapiteln debütieren. In den darauffolgenden sechs Wochen erscheint wöchentlich ein weiteres Kapitel. Sobald alle zwölf Kapitel online sind, werden sie zusätzlich in Form von physischen Comic-Büchern erscheinen. Diese werden im August und Oktober veröffentlicht. Ebenfalls wird es eine Hardcover-Sammelausgabe von „Batman ‘89“, die im Oktober erscheint, und für „Superman ‘78“ im November, geben.

