Der Deutschrapper wollte ein Zeichen für Solidarität setzen, doch binnen Minuten häuften sich homophobe und beleidigende Kommentare unter dem Foto.

Was eigentlich ein Zeichen für Solidarität und Gleichberechtigung sein sollte, wurde leider schnell zum Ziel von Hassattacken: Am Sonntag teilte Deutschrapper Fler ein gemeinsames Foto mit der Hamburger Drag Queen Olivia Jones auf Instagram – und binnen Minuten häuften sich homophobe, diskriminierende und beleidigende Kommentare unter dem Bild.

Der Rapper, der in der Vergangenheit selbst häufig mit homophoben und mysogynen Aussagen in seinen Songs aufgefallen war, gab dazu ein überraschend klares Statement ab: „Schlimm zu sehen, wie Leute hier abgehen. Kack auf jeden der nicht einfach den Mensch an sich respektieren kann!“ Er fügte hinzu: „Egal ob Ausländer, Deutscher, schwul oder lesbisch oder sonst was (…) Ihr seid (…) alle gleich für mich. Mensch ist Mensch!“

Auch Olivia Jones zeigte sich schockiert von den LGBTQI+ feindlichen Kommentaren und schrieb in einem Kommentar unter das Foto: „Mal ’ne andere Frage, an all die selbsternannten Super-„Männer“ da draußen: Was glaubt ihr eigentlich, erfordert mehr Mann und Mut? Mehr Balls und Brain? Immer nur das zu sagen, was die eigene Herde hören will? Oder auch mal etwas dagegen zu sagen?“

Zum Ende ihres Statements wandte sie sich noch direkt an den Rapper und meinte: „Fler, nimm den Shitstorm als Rückenwind. Besser ’nen Arsch in der Hose, als nen Arsch auf. Ich sach ma: Fettes Respekt aus St. Pauli, Digga, von der ganzen Olivia Jones Family für diesen Move. Schön, dass es jetzt auch im Deutschrap noch bunter wird. Dafür riskiert man doch gerne mal ein paar braune Bummsbirnen und Verschwulungsschwurbler als Follower, oder?“