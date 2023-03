Fler und das Flerphone: Mit 2,99 Euro pro Minute zu 10.000 Euro im Monat

Am 2. März ließ Fler alle Interessierten durch einen Instagram-Post wissen, dass er verstanden hat, wie Promo funktioniert: Er enthüllte das „Flerphone“. Unter der Nummer 09003-123405 ist er seitdem für läppische 2,99€ pro angefangener Minute für jede*n der oder die möchte erreichbar. Sowohl innerhalb seiner Livestreams auf der Plattform Twitch, als auch außerhalb dieser.

Wer ruft an? Rooz ruft an.

Wie das Angebot aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, dass am vergangenen Mittwoch (8. März) der Deutschrapmoderator Rooz während einem seiner eigenen Livestreams über die Nummer anrief. Das ungefähr 12-minütige Gespräch dürfte ihn knapp 36 Euro gekostet haben und drehte sich auch ums Konzept. Ein kurzes Rechenexempel der beiden lief darauf hinaus, dass bei einem Stundenlohn von 180€ über 31 Tage mit zwei am Tag telefonierten Stunden mehr als 10.000 Euro in der Idee stecken. Mathematisch absolut korrekt. Realistisch? Wirklich schwer zu sagen. Fler hat indirekt angekündigt, nach einem Monat Bilanz zu ziehen.

Außerdem begründete er die Entscheidung, den Austausch mit Fans derart zu gestalten und zu monetarisieren. Einerseits sei ein Anruf der sicherste Weg, dass direkter Kontakt zwischen Künstler*innen und ihren Fans entsteht, was andere Social-Media-Kanäle nicht leisten können und das „Flerphone“ dadurch „das ultimative Tool […], was Social Media angeht“. Der Kostenpunkt halte Leute andererseits davon ab, ihn einfach nur zu nerven, wenn sie mit ihm in Kontakt treten wollen. „Wenn Social Media [insgesamt] so wäre, wie das Flerphone, würde es keine Probleme geben.“ Zusätzlich gehe er durch seine Livestreams eh schon viel ins Gespräch mit Fans und die investierte Zeit könne er sich genauso gut bezahlen lassen.

Die Kommentare zur Aktion reichen von Aufregung darüber, wie dumm man sein müsse, um die Nummer zu wählen, zur Anerkennung, dass Promo auch deutlich schlechter gemacht sein kann.

WELLE VOL. 1, ein Kollektiv-Album aller bei Flers Label „Maskulin“ unter Vertrag stehenden Künstler*innen, soll voraussichtlich am 5. Mai erscheinen. Das Intro zur Platte, „Teure Narben“ gibt es seit vergangenem Freitag (3. März) zu hören. Inklusive eines von Serdar Somuncu eingesprochenen Vorspanns und der Erinnerung, dass auch Fler promotechnisch weit daneben greifen kann.