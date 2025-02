Flogging Molly: Dave King „kämpft mit einem sehr ernsten Gesundheitszustand“

Die Band hat ihre für 2025 geplante Tour abgesagt. Hier mehr Infos.

Flogging Mollys Frontmann Dave King ist wohl sehr krank, wie die Band auf ihrer Website und in den Socials mitteilte. Daher hat die Celtic-Punk-Band alle Tourdaten für 2025 abgesagt.

Lediglich ihr selbst organisiertes Kreuzfahrt-Festival namens Salty Dog Cruise wird wie geplant ab dem 17. Februar stattfinden. Allerdings mit mindestens einem der sieben Bandmitglieder weniger. Denn ob die Geigerin und Sängerin der Band, Bridget Regan, dabei sein wird, ist fragwürdig. Sie ist mit Dave King verheiratet und hat gerade wohl andere Sorgen als den reibungslosen Ablauf einer Schiffsreise.

Das Statement der Band

Die Band teilte die Nachricht am Mittwoch (5. Februar) auf ihren Social-Media-Accounts mit. Da heißt es: „An unsere Familie, Freunde und Fans: Unser furchtloser Anführer, der unnachahmliche Dave King, kämpft derzeit mit einem sehr ernsten Gesundheitszustand. Dave und Bridget bitten jeden, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren, wir werden sie so gut wie möglich informieren. Jeder gute Gedanke und jedes Gebet, das ihr Dave schicken könnt, würde ihn und uns sehr freuen. Leider werden Flogging Molly im Jahr 2025 keine Konzerte geben können. Da die Salty Dog Cruise in zwölf Tagen (gepostet am 5. Februar) stattfinden wird, wird das Schiff wie geplant mit 18 Bands und Mitgliedern von Flogging Molly an Bord fahren, um die Kreuzfahrt, die Gemeinschaft und unseren Kapitän, Dave King, zu feiern. Danke, Flogging Molly“

Zur geplanten Tour

Flogging Molly hätten am 24. Februar in St. Petersburg, Florida, ihre US-Tournee beginnen sollen. Der Auftakt war als Vorbereitung auf die dreitägige „Shamrock Rebellion“-Feier der Gruppe in drei Städten (Las Vegas, Temper und Los Angeles) am Wochenende des St. Patrick’s Day geplant.

Dave Kings Band-Vergangenheit

Der in Dublin geborene Dave King gründete Flogging Molly 1994 in Los Angeles. Zuvor hatte er in der Band Fastway mit „Fast“ Eddie Clarke (Motörhead) und Pete Way (UFO) gespielt.

Konkrete Infos zum Gesundheitszustand von King fehlen aktuell noch.