Tourabsage: Sum-41-Sänger Deryck Whibley ist zu krank für Auftritte

Sein gesundheitlicher Zustand holte den Sänger in der Vergangenheit schon einige Male ein. Jetzt haben Sum 41 die Australien-Tour gecancelt.

Sum 41 haben ihre geplante Australien-Tournee im Dezember 2024 komplett abgesagt. Grund dafür ist die fortbestehende gesundheitliche Belastung von Frontmann Deryck Whibley.

Schon wieder eine Lungenentzündung

„Mit tiefer Traurigkeit und Bedauern geben wir bekannt, dass unsere Australien-Tournee 2024 nicht stattfinden kann“, teilte die Band über das ebenfalls abgesagte „Good Things Festival“ auf Social Media mit. „Wir haben uns sehr darauf gefreut, bei dieser Tour vom 4. bis 12. Dezember abzuliefern und unsere australischen Fans noch einmal zu treffen. Jetzt, wo wir hier sind, ist unter Einbeziehung und Anweisung mehrerer australischer Ärzte klar, dass Deryck zu krank ist, um aufzutreten. Wir verstehen und schätzen eure Enttäuschung – wir sind auch sehr traurig.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sum 41 hatten zuvor schon eine Show in Brisbane am 4. Dezember abgesagt, weil sie sich Sorgen um Whibleys Wohlbefinden machten. „Leider müssen wir die schwierige Entscheidung treffen, die heutige Show in Brisbane abzusagen, da bei Deryck eine Lungenentzündung diagnostiziert wurde“, so die Band in einem Statement. „Er erhält die bestmögliche Behandlung vor Ort.“

Anhaltende gesundheitliche Rückschläge

Deryck Whibley, der 44-jährige Frontmann der kanadischen Punkrockband, hatte in den letzten Jahren mit erheblichen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Bereits 2011 hatte er wegen einer Lungenentzündung einen Festivalauftritt absagen müssen. Zudem erlitt er 2014 eine schwere Alkoholvergiftung, die zu Leber- und Nierenversagen führte. Im Zuge dessen musste er in ein künstliches Koma versetzt werden.

Im September 2023 wurde er mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Wegen der starken Belastung seines Herzens bestand die Gefahr eines Infarkts. Nach seiner Entlassung erholte er sich zu Hause unter der Pflege seiner Mutter, einer ausgebildeten Krankenpflegerin, und seiner Frau Ariana Cooper. Nach seiner Rückkehr nach Hause informierte Whibley seine Fans damals über die sozialen Medien: „Ich möchte mich bei allen für die große Liebe und Unterstützung bedanken. Obwohl ich die Lungenentzündung noch nicht überstanden habe und man mir gesagt hat, dass ich mich in den nächsten Wochen auf eine Art Achterbahnkrankheit einstellen muss, bleibe ich positiv und gebe mein Bestes, um das alles zu überstehen.“

Trotz dieser wiederkehrenden gesundheitlichen Rückschläge planen Sum 41 weiterhin ihr letztes Konzert für Januar 2025 in Toronto. Denn im Mai letzten Jahres gab die Gruppe bekannt, dass sie sich nach 27 gemeinsamen Jahren trennen werden. Ihr achtes und letztes Album, HEAVEN :X: HELL veröffentlichten sie im März. Im Herbst dieses Jahres erschienen außerdem die Memoiren des Sängers: „Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell“.