Rapper Young Bleed nach Hirnaneurysma in kritischem Zustand

Der 47-jährige US-Rapper liegt nun im Krankenhaus – die Familie bittet um Privatsphäre.

Young Bleed befindet sich nach einem Hirnaneurysma in einem kritischen Zustand auf der Intensivstation im Krankenhaus. Der medizinische Notfall ereignete sich am am 25. Oktober 2025, kurz nach seinem Konzert in Las Vegas.

Familie weist Gerüchte um Tod des Rappers zurück

Kurz nach Bekanntwerden des kritischen Gesundheitszustands des aus Baton Rouge stammenden Rappers verbreiteten sich falsche Berichte über den Tod von Young Bleed in sozialen Medien. Die Familie des 47-Jährigen forderte daraufhin Zurückhaltung und bat, weitere Spekulationen zu unterlassen.

Seine Schwester Tedra Johnson-Spears stellte klar, dass Young Bleed weiterhin leben und medizinisch betreut werden würde. Sie appellierte in den Socials an Fans, keine Beileidsbekundungen oder „RIP“-Nachrichten zu posten.

Ärzt:innen überwachen Zustand rund um die Uhr

Young Bleed, mit bürgerlichem Namen Glenn Clifton Jr., gilt als prägende Figur der Südstaaten-Rap-Szene und als wichtiger Vertreter der Musikszene von Baton Rouge. Laut seiner Angehörigen wird er derzeit intensiv medizinisch überwacht. Ärzt:innen würden seinen Zustand engmaschig kontrollieren.

Seine Mutter und Schwester baten darum, die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu respektieren und auf offizielle Informationen zu warten, heißt es weiter Medienberichten zufolge.

Unterstützung aus der HipHop-Community

Die Nachricht über den gesundheitlichen Notfall sorgte in der HipHop-Welt für viele Reaktionen. Unter anderem meldete sich Master P zu dem kritischen Zustand von Young Bleed zu Wort und rief dazu auf, seinen Rap-Kollegen in Gedanken und Gebeten einzuschließen.