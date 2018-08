Fortsetzung folgt: Netflix kündigt Staffel 2 von „The End of the F***ing World“ an

Auch interessant Review „The End of the Fucking World“ auf Netflix: Viel Welthass auf Britisch Es gibt noch kein endgültiges Release-Datum – doch auf dem offiziellen Twitter-Account der UK-Serie „The End of the F***ing World“ wurde nun bestätigt, dass eine 2. Staffel auf dem Weg ist.

Das dazugehörige Teaservideo zeigt die letzte Szene der 1. Staffel und kündigt anschließend die 2. Staffel der Serie an:

Die 1. Staffel der Netflix-Serie wurde in Deutschland im Januar 2018 veröffentlicht und schnell zu einer der bei dem Streaminganbieter beliebtesten Serien des laufenden Jahres.

Die 1. Staffel

„The End of the F***ing World“ basiert auf einem Comic, als cineastisches Äquivalent kommt allerdings schnell Richard Ayoades „Submarine“ in den Sinn. Zwei Teenager verlieben sich, sie sind einsame Sonderlinge, die sich alleine fühlen. Und die nicht planen, etwas an diesem Zustand zu ändern. Alyssa und James laufen in der ersten der acht Folgen weg, werden auf ihrem Weg ins Nichts allerdings in einen Mord verwickelt – Selbstfindung und erste Liebe müssen also erst einmal hinten anstehen.

Den Trailer der 1. Staffel könnt Ihr Euch hier nochmals ansehen: