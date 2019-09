Francis and the Lights feat. Bon Iver & Kanye West: Hört hier den gemeinsamen Song im Stream

„Francis and the Lights“-Sänger Francis Farewell Starlite 2011 in New York.

Vor drei Jahren veröffentlichten Francis and the Lights zusammen mit Bon Iver und Kanye West ihren gemeinsamen Song „Friends“.

Diese Freundschaft scheint anzuhalten, da die drei Künstler sich nun wieder zusammengefunden haben und am 03. September ihren neuesten gemeinsamen Song „Take Me To The Light“ veröffentlichten.

Der Track stammt aus dem kommenden dritten Studioalbum von Francis and the Lights, das den gleichen Namen wie das Lied tragen wird. Ein genaues Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt. Ihr aktuelles Album JUST FOR US erschien im Dezember 2017.

Kanye West hat ebenfalls ein neues Album angekündigt. Wie seine Frau Kim Kardashian auf Instagram ankündigte, soll sein neues Werk JESUS IS KING am 27. September erscheinen. Zu dem Namen und dem Veröffentlichungsdatum lieferte sie auch direkt die komplette Tracklist. Das Album soll insgesamt zwölf Songs enthalten.

Kanye Wests aktuelles Album YE erschien im Juni 2018.

Bon Iver haben erst vor kurzem ihr neues Album I,I veröffentlicht. Am 09. August erschien ihr viertes Studioalbum. Das neue Album soll den sinnbildlichen Jahreszyklus vervollständigen: Demnach sei das Folkdebüt FOR EMMA, FOREVER AGO ein Winteralbum gewesen, der Nachfolger BON IVER, BON IVER stand für den Frühling, und das nach einer fünfjährigen Pause erschienene 22, A MILLION für einen „verstörten“ Sommer.

Eine Woche vor Veröffentlichung brachten Bon Iver zudem eine eigene kurze Doku heraus, mit der sie einige Einblicke in die Produktion ihrer bevorstehenden Live-Auftritte gewährten.