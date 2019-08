Foto: Getty Images, Roy Rochlin. All rights reserved.

Kanye West im Dezember 2018 auf einer Versace-Veranstaltung in New York

Kim Kardashian West, die Ehefrau von Kanye West, kündigte mit einem Bild auf Instagram an, dass das neue Album ihres Mannes bald erscheinen wird. Sie präsentierte nicht nur die Tracklist und den Namen, sondern lieferte auch direkt ein Veröffentlichungsdatum mit: Das Album JESUS IS KING soll demnach am 27. September 2019 erscheinen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Werbung 🙏🏼 9.27.19 🙏🏼 Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am Aug 29, 2019 um 7:24 PDT

JESUS IS KING soll insgesamt 12 Tracks haben.

Was die Veröffentlichung dieses Albums für Auswirkungen auf YANDHI hat, ist bisher noch nicht bekannt. Ende September 2018 kündigte Kanye West an, dass sein neuntes Studioalbum diesen Namen tragen soll und bald erscheinen würde.

Bis heute ist YANDHI nie erschienen, da Kanye West der Meinung war, das Album sei noch nicht fertig.

Kanye Wests aktuelles Album YE erschien im Juni 2018. Zuvor erschein im Februar 2016 LIFEOF PABLO. Die Review vom Musikexpress dazu findet Ihr hier:

In den vergangenen Jahren war Kanye West immer mehr durch Skandale und obskure Auftritte in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Ob durch seine Verbundenheit gegenüber US-Präsident Donald Trump oder fragwürdige Aussagen über Sklaverei, immer mehr Rätsel taten sich über sein Verhalten auf.

