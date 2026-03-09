„Take Me Out“ in Bombenvideos: Franz Ferdinand schlägt zurück

Die IDF hat „Take Me Out“ für Kampfvideos genutzt – ohne Erlaubnis. Franz Ferdinands Sänger Alex Kapranos macht seinem Ärger jetzt öffentlich Luft.

Die Band Franz Ferdinand reagierte empört auf ein Propagandavideo der israelischen Verteidigungsstreitkräfte IDF. Alex Kapranos, Frontmann der Gruppe, teilte am Samstag, dem 7. März, auf Instagram mit, dass die IDF ihr Lied „Take Me Out“ für ihre Videos genutzt habe. Im Clip wird der Song verwendet, um Videomaterial von Kampfflugzeugen und Explosionen auf iranischem Gebiet zu untermalen. Der Post trägt die Unterschrift „Operation Roaring Lion – So wird’s gemacht“. Die Gruppe findet das gar nicht gut.

Kapranos: „Kriegstreiberische Mörder nehmen, was ihnen nicht gehört“

Kapranos schrieb dazu: „Diese kriegstreiberischen Mörder verwenden unsere Musik ohne unsere Zustimmung. Das macht uns sowohl wütend als auch angewidert. Aber irgendwie typisch, oder? Sich aufzublasen und mit abscheulicher Arroganz zu nehmen, was ihnen nicht gehört …“

Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran

Die Angriffe auf den Iran starteten am 28. Februar 2026. Die Militäroperation wurde von Israel gemeinsam mit den USA durchgeführt. Präsident Trump vermeldete dazu, dass Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei dabei getötet wurde. Kurz darauf schlug der Iran mit Raketen- und Bombenangriffen auf Israel und US-amerikanische Militärbasen zurück. Seitdem währt Krieg zwischen den Ländern.

Nicht der erste Fall

Franz Ferdinands „Take Me Out“ ist nicht der erste Song, der für Kampfvideos im Zuge dieses Krieges missbraucht wird. Bereits Kesha äußerte sich gegen die Verwendung ihrer Songs in Militärvideos. Ihr Track „Blow“ wurde auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der US-Regierung für ein TikTok mit militärischen Kampfflugzeugen genutzt – ohne ihre Zustimmung.

Politischer Protest mit Tradition

Für Franz Ferdinand ist es eine klare Sache, sich gegen das Video zu positionieren. Bereits 2016 machten sie ihre politischen Ansichten deutlich: Mit dem Lied „Demagogue“ beteiligten sie sich an einer Kampagne von „Artists for a Trump-free America“.

Neues Album und Deutschland-Tour

2025 veröffentlichten Franz Ferdinand zudem ihr Album „The Human Fear“, mit dem sie im März und April auf Tour durch Europa gehen. Auch in Deutschland machen sie Halt: Am 31. März spielen sie in München, am 1. April in Berlin, am 4. April in Köln und am 11. April in Frankfurt.