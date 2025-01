Johnny Marr macht gemeinsame Sache mit Franz Ferdinand

Big Marr Strikes Again: Die Smiths-Legende gesellte sich zu den Indie-Ikonen auf die Bühne.

Am Samstag, den 18. Januar, gaben Franz Ferdinand ein Konzert in den Aviva Studios von Manchester. Beginnend mit „The Doctor“ aus ihrem aktuellen Album THE HUMAN FEAR, das in Deutschland auf Platz elf nur knapp vor den Top Ten Halt machte, spielten sie sich durch Klassiker wie „No You Girls“, „Walk Away“ und „The Dark Of The Matinee“, bevor unter tosendem Applaus einer der berühmtesten Söhne der Stadt, The-Smiths-Gitarrist Johnny Marr, auf die Bühne kam.

„Bigmouth Strikes Again“ in neuer Version

Zusammen gaben sie den neuen Albumtrack „Build It Up“ der Schotten zum Besten, bevor „Do You Want To“, mit dem sie vor 20 Jahren auf Platz zwei der britischen Charts einstiegen, das Publikum zum Springen brachten. Größtes Highlight war aber das anschließende Smiths-Cover „Bigmouth Strikes Again“, bei dem Sänger Alex Kapranos – neuerdings mit elegant zurückgeleckten Haaren auf den Spuren des Looks von Jens Friebe – einen erstaunlich guten Ersatz-Morrissey abgab. Der Song war vor bald 40 Jahren, im Mai 1986, die zweite Single aus THE QUEEN IS DEAD, dem berühmtesten Album der Indie-Pioniere, das genreübergreifend als eine der besten Platten aller Zeiten gilt.

Hier könnt ihr per Fan-Aufnahme der Performance ein eigenes Bild machen:

Zum Background

Das Konzert von Franz Ferdinand fand im Rahmen der City Sessions-Serie von Amazon Music statt, die live auf Prime Video und dem Twitch-Kanal von Amazon Music gestreamt wurde.