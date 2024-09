Französische Sängerin Zaho de Sagazan kündigt Deluxe-Album an

Ab dem 25. Oktober ist die erweiterte Version ihres Debütalbums mit sieben neuen Titeln erhältlich.

Mit ihrem ersten Album LA SYMPHONIE DES ÉCLAIRS gelang Zaho de Sagazan im Jahr 2023 in Frankreich der Durchbruch. Nun veröffentlicht die Sängerin am 25. Oktober eine Deluxe-Version mit sieben neuen Songs. Auf Instagram schrieb de Sagazan: „Ich liebe diese neuen Lieder von ganzem Herzen. Ich hoffe, dass sie euch genauso gut gefallen wie mir.“

Die erste Single „Ô travers“ könnt ihr bereits auf YouTube anhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2024 war ein aufregendes Jahr für de Sagazan. Sie spielte ihre ersten Arenen-Konzerte in Paris, Nantes und auf zahlreichen Sommerfestivals. Auch die Coverversion von „Sous le ciel de Paris“, dem großen Klassiker von Edith Piaf, Yves Montand und Juliette Gréco während der Abschluss-Zeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris markierte einen Höhepunkt in ihrer Karriere.

Hier könnt ihr das Album vorbestellen.