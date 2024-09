Stefan Raab verspottet Thorsten Legat mit Hoden-Witz

In seiner Show sorgte Raab für Lacher, als er Legat mit einem Hoden-Gag aufs Korn nahm – dann stand er neben ihm.

In der zweiten Folge von Stefan Raabs neuer Show „Du gewinnst hier nicht die Million!!!“ auf RTL+ blieb kaum ein Promi vor seinen spitzen Kommentaren verschont – auch nicht der ehemalige Fußballprofi Thorsten Legat. Trotz ihrer gemeinsamen Teilnahme beim „TV Total“-Turmspringen in der Vergangenheit, nahm der Moderator kein Blatt vor den Mund und zielte mit einem Witz direkt auf Legat ab, der den Ex-Kicker jedoch nicht so ganz auf sich sitzen lassen wollte.

„Mit nur einem Ei“

Mit einem seiner typisch bissigen Kommentare eröffnete Stefan Raab die Attacke gegen den „Dschungelcamp“-Star: Während eines Einspielers aus der Quizshow „Gefragt – Gejagt“, in der es um den Eurovision-Kommentator 2024 namens Thorsten ging, tippte ein Kandidat fälschlicherweise auf Thorsten Legat. Raab nutzte diese Vorlage. Er stellte die Frage in den Raum: „Was dachten Sie denn, der Irre aus dem Dschungel, Thorsten Schorn? Nein! Es war Thorsten Legat.“

Doch damit nicht genug: Er fügte hinzu, dass der 55-Jährige nun auch den Eurovision Song Contest moderieren würde: „Und das mit nur einem Ei.“ Damit spielte der Entertainer auf einen Unfall während der Vorbereitungen zum „RTL-Turmspringen“ an, bei dem Legat einen Hoden verlor. Die Zuschauer:innen lachten, doch die größte Überraschung sollte erst noch kommen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Unerwartete Wendung

Während Stefan Raab seinen Sieg noch feierte, gab es in der Show eine unerwartete Wendung. Der Moderator beklagte sich scherzhaft über einen trockenen Mund und forderte einen Kaffee. Doch wer servierte ihm diesen? Thorsten Legat persönlich – im Tank-Top und mit schwarzer Schürze bekleidet. Das Publikum brach in Jubel aus, als der Ex-Fußballer plötzlich neben den 57-Jährigen stand.

Mit einem breiten Grinsen streute er seinem Kontrahenten noch Zucker in den vermeintlichen Kaffee, sodass dieses Statement für sich stehen sollte. Doch der Kölner bemerkte nach einem großen Schluck nur weiter in die Kerbe schlagend: „Das ist Cola! Der hat Zucker in die Cola getan. Und das mit einem Ei!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rückkehr der „Raab sitzt“-Rubrik

Neben dem Surprise-Auftritt holte er in der Folge auch eine alte Rubrik aus seiner „TV Total“-Ära zurück: In der versteckten Kamera-Sektion „Raab sitzt“ führte er wieder zahlreiche Passant:innen in die Irre. Auf einer Parkbank verkleidet, versuchte er unter anderem, einem älteren Herrn sein Essen zu stibitzen und nahm mehrere Leute bei Quizfragen aus. Doch seine gute Laune wurde getrübt, als die Produktion Opfer eines Diebstahls wurde. Eine der versteckten Kameras wurde während der Aufnahmen gestohlen – und der Moderator drohte im TV unverhohlen mit drastischen Konsequenzen, sollte die Kamera nicht zurückgebracht werden.

In „Du gewinnst hier nicht die Million!!!“ ging es trotz aller Gags ernst zur Sache. Kein:e Kandidat:in konnte in dieser Folge Geld gewinnen. Sören, der bereits in der ersten Folge siegte, scheiterte diesmal früh. Auch die weiteren Kandidat:innen hatten kein Glück: Antonio und Emre mussten nach der ersten Quiz-Frage bereits wieder gehen, und auch Dana verlor im Spiel gegen Stefan Raab.