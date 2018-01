Freund von Kurt Cobain veröffentlicht rare Nirvana-Demos auf YouTube

Ein alter Freund Kurt Cobains betreut einen ganzen YouTube-Account, der sich um Insider-Wissen über Nirvana dreht. Jetzt hat John Pukey vier neue Videos mit Kassetten-Material aus den späten Achtzigern hochgeladen, die ihm angeblich Cobain höchst persönlich anvertraut hat. Die ingesamt etwa zwei Stunden langen Tapes beinhalten unter anderem frühe Aufnahmen von Songs, die später auf dem Album BLEACH erschienen waren, sowie Material aus Zeiten vor Dave Grohl, mit Chad Channing am Schlagzeug.

Hier die Demos inklusive Tracklist:

Playlist, 1. Demo:

0:38 – “Paper Cuts”

05:03 – “Downer”

06:53 – “Beeswax”

09:52 – “Aero Zeppelin”

14:36 – “Floyd the Barber”

17:03 – “If You Must”

21:12 – Spank Thru

24:57 – “Mexican Seafood”

27:06 – “Pen Cap Chew”

30:06 – “Montage of Heck”

Playlist, 2. Demo:

00:47 – “Blandest”

04:37 – “Mr. Moustache”

08:23 – “Sifting Instrumental”

13:51 – “Blew”

16:52 – “Spank Thru”

20:08 – “Love Buzz” (Early Single Version?)

23:55 – “Big Cheese”

Playlist, 3. Demo:

00:00 – Intro

01:39 – “Scoff”

06:02 – “Swap Meet”

09:17 – “Blew”

12:23 – “Love Buzz”

16:11 – “About a Girl”

19:27 – “Negative Creep”

22:02 – “School”

24:50 – “Big Long Now”

Playlist, 4. Demo:

00:00 – Intro

00:44 – “Immodium”

04:04 – “Pay to Play”

07:39 – “Sappy”

11:17 – “Polly”

14:19 – “In Bloom”

19:00 – “Lithium” (Mix 6)

23:31 – “Dive”

Wem Nirvana in all ihren Stadien schon immer zu depressiv klangen, der findet seit ein paar Tagen mit einer Poppunk-Version von „Smells Like Teen Spirit“ Abwechslung.