Diese Kleinigkeit macht aus Nirvanas „Smells Like Teen Spirit“ den perfekten High-School-Movie-Soundtrack

Gute Musik muss doch nicht immer traurig sein. Hat sich wohl auch die Psychedelic-Pop-Band Sleep Good aus Austin, Texas, gedacht und das Moll als Feind ausgemacht. Erstes Opfer im Kampf für bessere Laune in der Rock- und Popmusik: Nirvanas tiefdeprimierender Jahrhunderthit „Smells Like Teen Spirit“.

Die Musiker tauschten schlichtweg alle Moll-Akkorde und Tonleitern gegen die heller wirkenden Pendants im Dur-Tongeschlecht aus. Das Ergebnis ist verblüffend: Krist Novoselics Bass umgarnt reggea-esk Kurt Cobains an High-School-Punk erinnernde Gitarre, auch die Stimme ändert durch den Wechsel von Moll zu Dur ihre Intonation, wodurch die Szenerie des im schummrigen Licht gedrehten Videos beinahe grotesk wirken.

Schaut und vor allem hört Euch Nirvanas „Smells Like Teen Spirit“ in Dur hier an: