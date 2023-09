The Rolling Stones: Das sind die Lieblingssongs von Keith Richards

In der Hackney-Pressekonferenz ließ sich der Brite dazu verleiten, seine Top-Tracks seiner Band zu nennen.

Am 6. September setzten sich die Rolling Stones mit Jimmy Fallon zusammen und plauderten ausgiebig über ihr frisch angekündigtes neues Album „Hackney Diamonds“, das am 20. Oktober erscheint. Dazu stellten sie das Video ihrer Vorabsingle „Angry“ vor. Doch neben dem ganzen PR-Sprech ging es im Londoner Hackney Empire natürlich auch sehr viel darum, mehr über Mick Jagger, Keith Richards und Ron „Ronnie“ Wood zu erfahren.

Das sind Richards liebste Rolling-Stones-Songs

Die eine oder andere News überraschte dabei – so auch die liebsten Rolling-Stone-Songs von Richards. Dazu befragt, antworte er tatsächlich: „Gimme Shelter“ und „Jumpin‘ Jack Flash“.

„Gimme Shelter“ erschien erstmalig 1969 auf ihrer Platte „Let It Bleed. Die Idee zum Track soll sogar von Richards gestammt haben, der sich dann an das Stück machte, während Jagger zu der Zeit gerade an dem Filmdrama „Performance“ mitarbeitete.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nur ein Jahr früher, 1968, erschien der zweite von Richards Favoriten: „Jumpin‘ Jack Flash“ und avancierte sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland zum Nummer-eins-Song. Beide Tracks erfreuen sich nicht nur bei Richards, sondern auch bei Fans und Kritiker:innen größter Beliebtheit.