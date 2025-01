Der Meta-Schlager-Pop der Berliner Kunstfigur verbeugt sich tief vor Falco.

Tatsächlich, die Hofnung stirbt zuletzt, im finalen Song von FEEL ZU SPÄT. Da demonstriert Fuffufzich, was großer Schlager kann: Den allumfassenden Weltschmerz in Relation rücken durch das Scheitern einer privaten Liebe. Wenn’s mit dem Typen nicht klappt, kann der Planet ruhig untergehen. Aber damit es nicht zynisch wird, ist „Hoffnung“ dermaßen orchestral und over the top, fette Synthie-Tropfen, die schwer auf die Seele klopfen, also eher Hall & Oates als Human League.

Ist das jetzt tatsächlich tiefsinnig. Oder doch Kitsch?

Auf dem zweiten Album hält Vanessa Loibl die Kunstfigur, die die Schauspielerin 2018 geschaffen hat, noch mehr in der Schwebe als auf dem Debüt HEARTBREAKEREI (2022), als die Parodie noch zu offensichtlich war. Nun irrlichtert Fuffifufzich von Grönemeyer zu Alexander Marcus und zickzackt den Weg dann wieder zurück mit Umwegen über Die Sterne.

Die breitbeinige Ballade „Ich liebe dich evtl. für immer“ würde gut ins Wanda-Repertoire passen, vor allem aber verbeugt sich Fuffifufzich ganz tief vor Falco, und das nicht nur in „Feel It“, wenn sie mit schnappender Stimme mit englischen Phrasen infzierte Texte vorträgt über einem eklektischen Stilmix, der auch vor breitbeinigen „Jeanny“-Gitarren nicht zurückschreckt. Dann aber jubelt sie einem eben auch Diskurs-Pop-Zeilen unter: „Es ist ein Leck in meinem System.“ Ist das jetzt tatsächlich tiefsinnig. Oder doch Kitsch? Es ist vor allem niemals Klamauk, sondern vor allem ein spielerischer Umgang mit Zitaten und Einflüssen, und so bleibt vieles vage auf FEEL ZU SPÄT, aber diese assoziative Indifferenz ist eine große Freude.

