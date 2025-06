Fahrt zum Fusion Festival könnte zum Abenteuer werden

Die Betreiber des Fusion Festival haben vorsorglich Alarm geschlagen: Die Anfahrt und später auch die Abfahrt zum Musik-Event in Lärz ist in diesem Jahr aufgrund von mehreren Baustellen-Abschnitten auf der Bahn-Route eine Herausforderung.

Für gewöhnlich wäre die Verbindung mit der RE5 nach Neustrelitz der ideale Weg. Bauarbeiten auf der Strecke sorgen aber für massive Einschränkungen.

Der Zug verkehrt nicht ab Berlin, sondern erst ab Oranienburg. Hier fährt nur die S-Bahnlinie S1 hin – sie könnte durch den Ansturm von Fans überlastet werden. Der Intercity nach Rostock wäre normalerweise erste Wahl, doch er fährt am Wochenende nicht.

So gelingt die Anfahrt zum Fusion Festival

„Die massiven Einschränkungen betreffen alle, die mit der Bahn von oder nach Neustrelitz über Berlin reisen möchten“, schreiben die Veranstalter. Bei der Abreise ab 1. Juli seien dann zusätzlich auch Verbindungen in Richtung Rostock betroffen.

Immerhin kündigte die Deutsche Bahn am Montag (23. Juni) an, Sonderzüge einzusetzen, doch an den Einschränkungen durch Bauarbeiten ändert das nicht viel. Zudem deutete das Unternehmen in seiner Mitteilung an, dass ein Ausweichen auf Alternativrouten oder den Ersatzverkehr problematisch sein könne.

Die Veranstalter des Fusion empfohlen zuletzt auch via Newsletter, Fahrgemeinschaften zu bilden, dazu wird auch eine Mitfahrbörse angeboten. zudem fahren zahlreiche Bassliner-Busse zum Festivalgelände. Sie starten in Berlin am Ostbahnhof und am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB).

Das Fusion-Festival findet vom 25. bis zum 30. Juni in Lärz (Mecklenburg-Vorpommern) statt. Erwartet werden bis zu 80.000 Besucher. Headliner sind Andhim, Soft Loft und Warhaus. Weitere Infos, auch zur An- und Abreise, gibt es HIER.