Fusion Festival 2025: Line-Up, Tickets, Anreise & Wetter

Vom 25. bis 29. Juni steigt das Fusion Festival wie gewohnt auf dem Flugplatz Müritz Airpark in Lärz, Mecklenburg-Vorpommern. An fünf Festival-Tagen geben sich dort nationale, sowie internationale Electro-, HipHop, Jazz- und Punk-Künstler:innen die Klinke in die Hand. Neben Musik werden auch Theater- und Tanz-Performances, sowie Talks und Workshops geboten. Hier alle Infos zur 2025er Edition des Events im Überblick.

Line-Up & Timetable

Hier eine Auswahl der Künstler:innen, die am Fusion Festival 2025 spielen werden:

Jungle by Night

Hak Baker

Soft Loft

NTO

Shkoon

Dobet Gnahoré

Dirty Sound Magnet

Decius

Ebow

Couch Slut

DONT BLINK

UTO

Rue Oberkampf

Adja

Ask Carol

GUACAYO

Chefket

Dominik Eulberg

BONDI

Bibiza

Bikini Beach

Endless Wellnes

Gregor Tresher

MINE

Tickets

2024 verzeichnete das Festival rund 79.000 Besucher:innen. Wer noch kein Ticket für diese 2025er Festival-Edition hat, kann sein Glück auf der „Kulturkosmos Ticketbörse“ versuchen. Dort können sowohl Wochenendtickets für 220 Euro als auch Sonntagstickets – wie der Name schon sagt, gültig nur für den Sonntag – für 65 Euro erworben werden. Da es sich hierbei um Resale-Tickets handelt, hängt das Angebot von der Nachfrage ab. Mehr Infos und die Tickets gibt es auf der Website der Veranstalter.

Anreise

Für Besucher:innen, die mit dem Auto anreisen, gibt das Fusion-Team auf der Website folgende Hinweise: Von der A24 aus Hamburg oder Berlin kommend auf die A19 Richtung Rostock wechseln. Dann an der zweiten Ausfahrt (Nr. 18, Röbel) abfahren und der B198 Richtung Neustrelitz folgen. Nach der Ortschaft Vietzen geht es rechts zum Flugplatz Lärz.

Wenn ihr das Angebot der Deutschen Bahn nutzen wollt, um auf die Fusion zu kommen, solltet ihr den Bahnhof Neustrelitz ansteuern. Von dort aus stellt das Festival Shuttle-Busse zur Verfügung, die euch auf das Festival-Gelände bringen.

Wichtig: Der RE5, welchen viele Festivalgänger:innen normalerweise verwenden, gibt es dieses Jahr nicht – auf der Strecke wird gebaut. Auch der Intercity zwischen Berlin und Rostock, der auch in Neustrelitz hält, fahrt ebenfalls nicht. Die Veranstalter rechnen deshalb mit Verzögerungen.

Wetter

Das Wetter soll – Stand 18. Juni – an allen Festivaltagen über 25 Grad liegen. Am Donnerstag (25. Juni) könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden.