Fusion Festival: Bahn setzt Sonderzüge ein – großer Andrang erwartet

Vom 25. bis 30. Juni findet das Fusion Festival in Lärz, Mecklenburg-Vorpommern, statt. Es werden bis zu 80.000 Besucher:innen erwartet. Normalerweise ist die Verbindung mit dem RE5 der ideale Weg zum Event, doch Bauarbeiten sorgen für massive Einschränkungen. Da mit großem Andrang gerechnet wird, setzt die Deutsche Bahn nun Sonderzüge ein. Hier alle Infos dazu.

Das sind die Sonderregelungen für die Anreise

Wie die Veranstalter bekannt gaben, verkehrt der Zug nicht ab Berlin, sondern erst ab Oranienburg. Dorthin fährt nur die S-Bahnlinie S1 – sie könnte durch den Ansturm von Fans überlastet werden. Der Intercity nach Rostock wäre normalerweise die erste Wahl, doch er fährt am Wochenende nicht. Das sind die Sonderzüge laut Deutscher Bahn:

Für die Anreise am Mittwoch und Donnerstag (25. und 26. Juni):

Sonderzüge ab Oranienburg im Zeitraum von ca. 9–18 Uhr; stündlich um x:45 Uhr

Aus Richtung Norden ist der Bahnhof Neustrelitz wie gewohnt über die Züge der Linien RE5, RE50 und RE51 zu erreichen

Die S-Bahn Berlin unterstützt die Anreise mit der S1 nach Oranienburg

Für die Abreise am Sonntag und Montag (29. und 30. Juni):

Sonderzüge ab Neustrelitz im Zeitraum von 11–21 Uhr; stündlich um x:40 Uhr

Ein zusätzlicher Sonderzug fährt um 23:10 Uhr als letzte Verbindung nach Berlin

Verlängerung der S-Bahnlinie S8 von Birkenwerder nach Oranienburg

Einschränkungen ab dem 1. Juli und weitere Vorschläge

Die Deutsche Bahn weist außerdem darauf hin: „Ab Dienstag, 1. Juli (3 Uhr), ist die Abreise ab Neustrelitz sowohl in Richtung Norden (SEV bis Waren/Müritz) als auch in Richtung Süden (nach Berlin) stark eingeschränkt: Der RE5 verkehrt nur bis Nassenheide (SEV ab Löwenberg). Aus diesem Grund empfiehlt die DB, die Abreise rechtzeitig am 30. Juni anzutreten.“

Die Veranstalter der Fusion empfohlen zuletzt auch via Newsletter, Fahrgemeinschaften zu bilden, dazu wird auch eine Mitfahrbörse angeboten. Zudem fahren zahlreiche Bassliner-Busse zum Festivalgelände. Sie starten in Berlin am Ostbahnhof und am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB).