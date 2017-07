„Game of Thrones“ im Stream und TV: Hier könnt Ihr Staffel 7 sehen

Am Sonntag startet die siebte und vorletzte Staffel von „Game of Thrones“. Bis zur deutschen Free-TV-Premiere werden sich allerdings noch Monate ziehen. Die neuen Folgen kann man in Deutschland vorerst nur auf dem Bezahlsender Sky sehen.

Im wöchentlichen Rhythmus läuft am Sonntagabend eine neue Episode (insgesamt sieben hat die Staffel) auf dem US-Sender HBO. Und jeweils einen Tag später auf Sky. An jedem Montag sendet Sky Atlantic um 20:15 Uhr die jeweils neue Episode. Via Sky Ticket bietet der Bezahlsender einen monatlich kündbaren Service an, damit man sich quasi nur für die Dauer der Staffel einkaufen kann.

Die Namen der ersten drei Episoden sind bereits bekannt, auch kurze Inhaltsangaben hat HBO veröffentlicht. „Dragonstone“ wird am 17. Juli laufen, „Stormborn“ am 24. Juli und „The Queen’s Justice“ am 31. Juli.

Den aktuellen Trailer zur Staffel könnt Ihr Euch hier anschauen: