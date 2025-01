„Squid Game“: Kameramann-Fail in der zweiten Staffel

In der siebten Folge könnt ihr den Kameramann entdecken. Das war so nicht geplant – oder doch?

Was war da los? „Squid Game“-Fans erspähten in einer Szene der südkoreanischen Serie neben den in Trainingsanzüge und Soldatenuniformen gehüllten Protagonist:innen einen Kameramann im Bild.

Missgeschick oder was?

Mit der Kamera auf der Schulter sitzend, konzentriert und komplett in Schwarz gekleidet, sieht man ihn, den Kameramann, der sich wohl in die Szene der siebten Folge der zweiten Staffel von „Squid Game“ ins Bild gemogelt hat. Ein Fan postete einen Screenshot, in dem der Fauxpas deutlich zu erkennen ist, auf X und in der Kommentarspalte häufen sich die Meinungen dazu.

Die Entdeckung des Patzers löste gemischte Gefühle im Netz aus. Während einige den Vorfall mit Humor nahmen, reagierten andere eher verärgert. Kommentare wie „Oh nein, so eine Schande!“ oder auch „Toll, das hat die Illusion zerstört“ gibt es auf X zu lesen. Andere spekulieren, dass der Kameramann absichtlich im Bild zu sehen sein könnte und dies als Teaser auf das, was noch kommen könnte, zu verstehen wäre.

Was auch passiert – die vermeintlich peinliche Szene wird mit dem deplatzierten Kaffee-Becher in „Game of Thrones“ verglichen, der im Nachhinein rausretuschiert werden musste.

Ob der Fauxpas der Serie nun gewollt oder ungewollt war, ist noch unklar – bis jetzt gab es kein offizielles Statement von den Macher:innen.

Die zweite Staffel „Squid Game“ prämierte drei Jahre nach dem Erscheinen der ersten Staffel am 26. Dezember 2024 und schoss in 92 Ländern direkt auf Platz eins. Die Serie legte ein rekordbrechendes Debüt hin und überholte dabei sogar die Horror-Serie „Wednesday“ als die meist geschaute Netflixserie, welche mit 50,1 Millionen Zuschauer:innen 2022 den Rekord aufstellte.