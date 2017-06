„Game of Thrones“-Staffel 7: Ein neuer Trailer kündigt pures Spektakel in Westeros an

Nicht mehr lange, dann beginnt de vorletzte Staffel der HBO-Serie „Game of Thrones“, die in Deutschland ab dem 17. Juli auf Sky gezeigt wird. Der neue Trailer, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, deutet an, dass die kommenden sieben Episoden deutlich auf Action ausgelegt sind.

Cersei und Tyrion sind in der Vorschau auf die kommenden Episoden weniger zu sehen, dafür nimmt die Familie Stark und der Norden viel Platz ein. Und natürlich die Drachen, weil die Drachen nun endlich auch mal wichtig werden.

Hier könnt Ihr Euch den Trailer zu Staffel 7 anschauen: