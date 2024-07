Gelsenkirchen wird zu „Swiftkirchen“: Deutschland im Taylor-Swift-Fieber

Eine erste Ortstafel zeigt bereits, dass Gelsenkirchener nun offiziell Swiftkirchener sind.

Am 17., 18. und 19. Juli gastiert US-Superstar Taylor Swift in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Pardon: in Swiftkirchen – denn so soll die Stadt an jenen Tagen offiziell heißen.

Um die Mega-Events zu feiern, bei denen pro Abend rund 70.000 Fans erwartet werden, stellt die Stadt nämlich mehrere Ortsschilder mit der Aufschrift „Swiftkirchen“ auf.

Die Idee dazu stammt von einer Schülerin aus Nordrhein-Westfalen, die eine Petition ins Leben rief. Mit Erfolg: Oberbürgermeisterin Karin Welge reagierte begeistert und ließ ihr per Dankesbrief ausrichten: „Eine tolle Idee, Gelsenkirchen zeitweise in ‚Swiftkirchen‘ umzubenennen.“

Swiftmania in Gelsenkirchen

Das erste Ortsschild wurde an der Ebertstraße bereits feierlich eingeweiht. „Das ist heute der Startschuss. Wir werden in den kommenden Tagen viele weitere Schilder an hochfrequentierten Orten in Gelsenkirchen anbringen“, erklärt Markus Schwardtmann, der Leiter der städtischen Öffentlichkeitsarbeit, wie die offizielle Website der Stadt schreibt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Damit nicht genug: Eine eigene Taylor-Swift-Straßenbahn ist bereits im Gelsenkirchener Verkehr zu finden, zudem soll es eine „Taylortown“-Party mit Fan-Karaoke geben. Was dort gesungen wird, lässt sich erraten. Außerdem wird der Musikerin eine weitere Ehre zuteil: Sie bekommt einen Stern auf dem Gelsenkirchener Walk of Fame.

Taylor Swift auf Tour

2024 ist Taylor Swift im Zuge ihrer aktuellen Tour THE-ERAS-Tour in Europa und Großbritannien unterwegs. In Deutschland wird sie an insgesamt sieben Terminen in drei Städten auftreten: Gelsenkirchen, Hamburg und München.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ursprünglich war jeweils nur ein Konzert geplant. Aufgrund der hohen Nachfrage erweiterte Swift ihre Deutschland-Tour jedoch um weitere Auftritte.

Alle Deutschland-Termine im Überblick: