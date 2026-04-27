Taylor-Swift-Hochzeit: Neuer Ort, neues Datum – und Ärger mit Zoë Kravitz?

Rhode Island war wohl gestern. Und sonst so?

Die kolportierte Hochzeit von Popstar Taylor Swift mit NFL-Spieler Travis Kelce gilt in verschiedenen Medien als eine der meistdiskutierten kommenden Promi-Hochzeiten der jüngeren Zeit. Spekulationen über Ort, Datum und potenzielle Gäste kursieren weiterhin in Boulevardmedien. Zuletzt sollen Details zum geplanten Veranstaltungsort durchgesickert sein – Berichten zufolge hat dies Änderungen in der Planung nach sich gezogen.

Berichte über neuen Veranstaltungsort

Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die beiden vorhaben, im Sommer 2026 zu heiraten. Als ursprünglich durchgegebener Ort galt ein Anwesen von Taylor Swift in Rhode Island – davon soll nun jedoch Abstand genommen worden sein. Stattdessen wird New York City als möglicher neuer Austragungsort gehandelt.

Auch zu Datum und Gästeliste berichten Medien von angeblichen Neuigkeiten. Als mögliches Datum wird der 3. Juli 2026 genannt, wobei laut Berichten auch dies noch nicht feststehe. Die Gästeliste befinde sich Berichten zufolge noch in der Planung; dem Vernehmen nach soll der Rahmen bewusst klein gehalten werden. Über die genannten Details berichtet unter anderem das US-Magazin „Us Weekly“.

Berichte über Unstimmigkeiten mit Zoë Kravitz

Taylor Swift und die Schauspielerin Zoë Kravitz gelten Medienberichten zufolge als befreundet. Der auf Promi-Gerüchte spezialisierte Instagram-Account „DeuxMoi“ berichtete, Kravitz solle zeitweise nicht auf der Gästeliste gestanden haben und darüber angeblich „verärgert“ gewesen sein.

Laut „Us Weekly“ soll die Schauspielerin, bekannt aus „The Batman“, inzwischen jedoch wieder auf der Liste stehen, die insgesamt angeblich deutlich erweitert wurde. Eine unabhängige Bestätigung dieser Angaben liegt nicht vor.