Taylor-Swift-Hochzeit-Leak: Insider spricht von schlaflosen Nächten

Laut Insider soll ein Leak rund um Taylor Swifts Hochzeit mit Travis Kelce die Sängerin den Schlaf kosten – und zentrale Pläne könnten nun geändert werden.

Die Hochzeitsplanungen von Taylor Swift und Travis Kelce sollen in vollem Gange sein. Ähnlich wie etwa bei den englischen Royals handelt es sich um eine Vermählung, auf die gefühlt die ganze Welt gebannt schauen wird – wohl schon jetzt die populärste Promi-Hochzeit seit Jahren. Aus den Planungen macht die Sängerin allerdings ein großes Geheimnis. Genau dieses Vorhaben bekommt nun Gegenwind, der für Trubel sorgt.

Taylor Swift angeblich schwer getroffen

Vor Kurzem sickerten angebliche Details über die anstehende Hochzeit durch, darunter der mutmaßliche Termin am 03. Juli 2026 und New York City als möglicher Ort. Genau dass soll die Künstlerin besorgen und belasten.

Ein sogenannter Insider aus ihrem Umfeld berichtet gegenüber dem „OK!“-Magazin: „Sie ist dafür bekannt, dass sie außerordentlich detailorientiert ist und ihr Privatleben eisern schützt. Also hat es sie zutiefst erschüttert, dass sorgfältig gehütete Pläne und persönliche Entscheidungen ans Licht gekommen sind, bevor sie dazu bereit war.“

Als Konsequenz aus dem angeblichen Leak stünde es laut Insider aktuell sogar zur Debatte, zentrale Elemente im Ablauf zu ändern, um die Kontrolle zurückzugewinnen.

Schlaflose Nächte?

Das Ausmaß der Bekanntgabe der Details über die Feierlichkeiten scheint laut Insider noch schwerwiegender zu sein. So soll die Situation ihr den Schlaf geraubt und sie in große Sorge sowie Vertrauensprobleme gestürzt haben. „Sie hat sich über die Jahre einen Ruf als außerordentlich gefasste, strategische Person aufgebaut, die ihre Karriere und ihre persönliche Geschichte fest in der Hand hat – deshalb hat es die Menschen in ihrem Umfeld wirklich überrascht, sie so unter Druck zu sehen.“

Die „Shake It Off“-Interpretin sehe die Bekanntgabe der privaten Details angeblich als persönlichen Vertrauensbruch, der ihr Wohlbefinden enorm beeinflusse. Die Enthüllungen träfen sie laut Insider-Quelle auf einer Ebene, die weit über die Hochzeitspläne hinausgehe. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um diese sind sollen nun deutlich verschärft worden sein.

Travis Kelce ermittelt

Auch der NFL-Spieler soll sich aktiv in die Lösung des Problems eingemischt haben: Der Sportler suche laut Quelle hinter den Kulissen aktiv nach dem Ursprung der Leaks. Laut Insider steht das Paar zudem vor einer logistischen Herausforderung, denn der Kansas-Chiefs-Tight-End plane noch längst nicht zurückzutreten, und sein Spielplan lässt wenig Spielraum für die Hochzeitsplanung. „Wenn sie entschlossen sind, vor den Anforderungen des Trainingslagers zu heiraten, können wichtige Entscheidungen nicht länger hinausgezögert werden – sie müssen schnell und mit Gewissheit getroffen werden.“