„Gemein & unlustig“: „The White Lotus“-Star Aimee Lou Wood kritisiert Zahn-Gag

Lachen ist erlaubt – aber der Witz sollte den richtigen Ton treffen. Das findet zumindest „The White Lotus“-Star Aimee Lou Wood, die einen „SNL“-Sketch über sich nun kritisierte und als „gemein und unlustig“ bezeichnete. Hier mehr zu den Hintergründen.

Humor müsse einen „weniger billigen Weg“ finden

In der US-Fernsehshow „Saturday Night Live“ wurde am 12. April ein Sketch vorgeführt, in dem unter anderem Robert F. Kennedy Jr. sowie die „The White Lotus“-Darstellerin parodiert wurden. Sarah Sherman verkörperte dabei Aimee Lou Woods Serien-Charakter Chelsea. Und Kennedy Jr., gespielt von Jon Hamm, sagte in dem Sketch: „Ich habe diese verrückte Idee: Was wäre, wenn wir das gesamte Fluorid aus dem Trinkwasser entfernen würden? Was würde das mit den Zähnen der Menschen machen?“ Daraufhin schwenkte die Kamera zu Sherman, die auffällig falsche Zähne trug und mit „Fluorid? Was ist das?“ antwortete.

Wood reagierte in mehreren Instagram-Stories auf den Part der Sendung, den die Britin als „gemein und unlustig“ empfand. „Ja, man kann sich darüber lustig machen – darum geht es ja in der Show – aber es muss doch einen klügeren, nuancierteren, weniger billigen Weg geben“, fügte sie hinzu. Die Parodie habe sie „niedergeschlagen“ und sie empfand die Darstellung ihrer Figur als „frauenfeindlich“.

Zustimmung der Fans

Die 31-Jährige teilte auch die Reaktionen ihrer Follower:innen auf ihr Statement. So schrieb eine Person der Schauspielerin in einer Nachricht, dass sie ihr zustimmen würde und erklärte: „Jeder andere in dieser Parodie war eine politische Figur, die verspottet wurde. Die einzige Figur, die nicht politisch war, war Chelsea, und sie haben sich eindeutig nur über dein Aussehen und deinen Akzent lustig gemacht, was extrem unanständig und unangebracht ist!“

Zum Verständnis: Neben Kennedy Jr. wurde unter anderem in dem Sketch auch Trump gezeigt.

Aimee Lou Wood berichtete unterdessen, dass „SNL“ sich mittlerweile bei ihr gemeldet habe und sich entschuldigt hätte.

Hier geht’s zum besagten Sketch:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es geht nur ums Aussehen?

Aktuell sind die Zähne der Schauspielerin immer wieder ein Thema in den Medien. Oft heißt es, dass sie mit ihren hervorstehenden Vorderzähnen neben zahlreichen anderen Promis mit Veneers als „erfrischend echt“ wahrgenommen wird. In einem Interview mit „GQ“ erklärte sie nun, dass ein übermäßiger Fokus darauf ihr das Gefühl geben könne, dass es etwas „Verrücktes“ an ihr gäbe, was sie nicht „repariert“ hätte. „Es macht mich wirklich glücklich, dass es Rebellion und Freiheit symbolisiert, aber es gibt eine Grenze“, so die Britin. „Das ganze Gespräch dreht sich nur um meine Zähne, und das macht mich ein bisschen traurig, weil ich nicht über meine Arbeit sprechen kann. Sie meinen, es sei nett, weil sie keine Kritik üben. Und ich muss sagen … Ich weiß nicht, ob wir so viel darüber reden würden, wenn ich ein Mann wäre. Es geht immer noch um das Aussehen einer Frau.“

Aimee Lou Wood erlangte ihren Durchbruch mit der Serie „Sex Education“, in der sie von 2019 bis 2023 die Rolle der Aimee Gibbs spielte. Dieses Jahr ist sie bisher in der Netflix-Produktion „Toxic Town“ und in der neuen Staffel von „The White Lotus“ zu sehen.