Lily Allen bei „The White Lotus“ abgeblitzt

Mit der Ausstrahlung der dritten Staffel ist die satirische Drama-Serie „The White Lotus“ wieder in aller Munde. Eine hätte gerne mitgespielt: Lily Allen.

Casting-Tape für HBO-Hit

Die Sängerin und Schauspielerin teilte jüngst, sich ohne Erfolg auf eine Rolle der HBO-Serie beworben zu haben. In ihrem gemeinsamen Podcast „Miss Me?“ sprach die Künstlerin mit der Fernsehpersönlichkeit Miquita Oliver darüber, mehr in ihre Schauspielkarriere investieren zu wollen. Ihr großes Ziel, so Lily Allen, sei ein britisches Detektiv-Drama. Noch habe sie allerdings an keinem Casting teilgenommen. „Allerdings habe ich ein Tape für ‚The White Lotus‘ aufgenommen und die Rolle offensichtlich nicht bekommen“, verriet sie. „Ich habe aber auch ein bisschen Angst vor Selbstaufnahmen.“ Um welche Rolle es ging, sagte sie nicht.

„Inzwischen würde es mir vielleicht leichter fallen, weil die Leute sich nicht mehr so um mich scheren“, fuhr Lily Allen fort. „Früher mochte ich den Gedanken daran nicht, dass Casting-Agenturen Videoaufnahmen von mir haben würden, für den Fall, dass sie sie mit anderen Leuten teilen könnten. Jetzt gebe ich dieser Angst nicht mehr so viel Raum, es ist mir egal.“

Lily Allen verteidigt Rachel Zegler

Zudem hatte die Künstlerin in dem Gespräch unterstützende Worte für Schauspielerin Rachel Zegler übrig. Die ist aktuell in der Titelrolle der neuen „Schneewittchen“-Adaption zu sehen – einem Kassenflop. Zuletzt wurde die Hauptdarstellerin von Jonah Platt, Sohn des „Schneewittchen“-Produzenten Marc Platt, für die negative Resonanz verantwortlich gemacht. Ferner kritisieren einige, dass Zegler sich für Menschen in Palästina aussprach – vor allem in Anbetracht ihres israelischen Co-Stars Gal Gadot. Lily Allen dazu: „Was Disney angeht, war es immer ein zentraler Bestandteil der Figuren, dass man für das einsteht, woran man glaubt“, sagte sie. „Ist es nicht so, dass Protagonisten immer in irgendeiner Art von Kampf gegen Widrigkeiten behaupten muss? Platt kann sich also gehackt legen.“

Sängerin vor der Kamera

Bislang ist Lily Allen primär als Musikerin bekannt, spielte jedoch zuletzt in der Buchverfilmung „How To Build A Girl“ (2019) und der Comedy-Serie „Dreamland“ (2023) mit. Außerdem wird sie in der Virginia-Woolf-Adaption „Night And Day“ zu sehen sein, zu der die Dreharbeiten im Februar beendet wurden. „The White Lotus“ beendete am Sonntag, dem 6. April, die Ausstrahlung seiner dritten Staffel.