Gene Hackman: Autopsie-Ergebnis frühestens in 4 Wochen

Der Tod des Hollywood-Stars und seiner Frau gibt Rätsel auf. Eine Lösung ist leider nicht so schnell in Sicht.

Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwoch (26. Februar) leblos in ihrem Anwesen in Santa Fe Summit aufgefunden. Der Schauspieler wurde 95 Jahre alt, seine Frau 63 Jahre. Auch einer ihrer Hunde wurde tot gefunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Die Leichen zeigten bereits Anzeichen einer Mumifizierung.

Es wird nun aber noch eine Weile dauern, bis eine vollständige Klärung der Todesfälle gelingt. Wie „TMZ“ von einer Quelle aus Polizeikreisen erfuhr, wird eine Autopsie durch das New Mexico Office of the Medical Investigator vorgenommen. Für die toxikologische Untersuchung und andere Tests sind vier bis sechs Wochen eingeplant, bevor der endgültige Bericht ausgegeben werden kann.

Tod von Gene Hackman und seiner Frau bleibt mysteriös

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten, gibt es zahlreiche Dinge in dem Fall, die zunächst keine eindeutigen Schlüsse zulassen. So soll die Eingangstür des Hauses offengestanden haben, als die Beamten eintrafen.

Arakawa wurde Badezimmer gefunden, zusammen mit einem Heizgerät und Tabletten. Wie es heißt, wurde Hackman in einem anderen Raum gefunden – ebenso wie seine Frau mit sichtbaren Anzeichen erster Verwesung. Ihr toter Schäferhund wurde einige Meter von Arakawa entfernt entdeckt, zwei andere Hunde lebten noch, einer im Anwesen, einer außerhalb.

Erste Untersuchungen ergaben, dass Fremdeinwirkung nicht in Frage kommt, hieß es. Die Feuerwehr prüfte vor Ort, ob es ein Kohlenmonoxidleck gab, auch weil Hackmans Familie vermutete, dass dies die Todesursache sein könnte. Das konnte ebenso ausgeschlossen werden wie erste Anzeichen einer Vergiftung bei dem Paar. Weitere Hinweise gab es zunächst nicht.

Unterdessen gibt es einen Bericht über die Verzweiflung des Hausbetreuers, der mit einem Notruf die Behörden über das Auffinden der Leichen informiert hatte.