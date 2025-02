Gene Hackman und seine Frau wurden tot aufgefunden

Gene Hackman, seine Frau und der gemeinsame Hund wurden leblos in ihrem Zuhause aufgefunden.

Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwochnachmittag (26.02.) tot in ihrem Anwesen in Santa Fe Summit aufgefunden. Der Schauspieler wurde 95 Jahre, seine Partnerin verstarb mit 63 Jahren.

Der Sheriff von Santa Fe County hat den Tod des Paars heute (27.02.) bestätigt. Im Zuhause sei auch der Hund tot aufgefunden worden. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es den Behörden zufolge bislang nicht.

Das Paar hatte sich in den letzten Jahren auf eine Ranch im US-Bundesstaat New Mexiko zurückgezogen, auf öffentlichen Veranstaltungen waren sie kaum noch zu sehen. Die Partnerin von Gene Hackman war klassische Pianistin, Hackman soll sich der Malerei und dem Schreiben gewidmet haben.

