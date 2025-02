Gene Hackman: Dramatische Tonaufnahme des Notrufs veröffentlicht

Kurz nach dem Tod von Gene Hackman veröffentlichen US-Medien nun den dramatischen Notruf.

Der Tod von Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa schockiert die Filmwelt. Nun hat der US-Promi-Nachrichtendienst „TMZ“ neue Informationen zum tragischen Notruf veröffentlicht. TMZ, das laut eigenen Angaben eine Tonaufnahme des Notrufs erhalten hatte, berichtet, dass ein nicht namentlich genannter Hausbetreuer die beiden leblos im Haus entdeckt und sofort die Rettungskräfte alarmiert habe.

In der Aufnahme sei der Anrufer deutlich aufgelöst und flehe den Disponenten wiederholt an, schnell Hilfe zu schicken, heißt es im Bericht. Während der Notruf-Mitarbeiter erste Informationen einholte, äußerte sich der Mann immer wieder verzweifelt und rang hörbar mit den Tränen. Mehrfach sagte er schluchzend „Verdammt“, während die Rettungskräfte unterwegs waren.

Gene Hackman: Anrufer sah ins Fenster

Der Anrufer erklärte, sich außerhalb des Hauses zu befinden und durch ein Fenster hineinzusehen. Er sehe niemanden in Bewegung, könne jedoch keine weiteren Details zu Alter oder Zustand der Personen im Inneren machen, heißt es.

Laut der US-Website bestätigte die Polizei mittlerweile, dass Gene Hackman und Betsy Arakawa noch vor Ort für tot erklärt wurden. Da es keine Hinweise auf ein Verbrechen gibt, wird keine Autopsie durchgeführt. Die genaue Todesursache soll nun auf andere Weise ermittelt werden.

Gene Hackman: Details zu seinem Tod

Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwochnachmittag (26. Februar) leblos in ihrem Anwesen in Santa Fe Summit aufgefunden. Der Oscar-prämierte Schauspieler wurde 95 Jahre alt, seine Frau verstarb mit 63 Jahren

Der Sheriff von Santa Fe County bestätigte den Tod des Paares am Donnerstag (27. Februar). Auch ihr Hund wurde tot im Haus gefunden. Laut den Behörden gibt es bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

In den letzten Jahren hatten sich Hackman und Arakawa weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebten auf einer Ranch in New Mexico. Während Arakawa als klassische Pianistin tätig war, widmete sich Hackman zunehmend der Malerei und dem Schreiben.