Gene Hackman: Holt niemand seine Leiche ab?

Die Leichen von Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa wurden Berichten zufolge selbst einen Monat nach ihrem Tod immer noch nicht abgeholt und beigesetzt. Aufgrund des zunächst verdächtig erscheinenden Fundes der Leichen mussten diese erst behördlich untersucht und obduziert werden. So konnte eine ursprünglich vermutete Kohlenmonoxidvergiftung als Todesursache ausgeschlossen werden.

Die Umstände zum Tod von Gene Hackman konnten geklärt werden

Wie die Ermittlungen ergaben, sei Betsy Arakawa bereits am 11. Februar an den Folgen einer seltenen Hantavirus-Infektion in ihrem Badezimmer verstorben. Ihr Mann, der an Alzheimer litt, lebte offenbar noch eine Woche mit ihrer Leiche im Haus. Der 93-jährige Hackman starb am 18. Februar an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, was anhand seines zuletzt an jenem Tag aktiven Herzschrittmachers festgestellt wurde.

Warum wurden die Leichen noch nicht abgeholt?

„TMZ“ zufolge seien die Leichen aber immer noch nicht von den Familienmitgliedern abgeholt worden. Der Grund dafür ist derzeit nicht bekannt. Möglich sei aber, dass die Pläne für die Beerdigung noch nicht feststehen. Auch ungeklärte Erbschaftsangelegenheiten könnten ein Anlass sein. Hackman hatte drei gemeinsame Kinder mit seiner 2017 verstorbenen Ex-Frau Faye Maltese. Laut „NME“ ließ er diese in seinem Testament jedoch außen vor und benannte Arakawa als alleinige Erbin.

Nach dem Bekanntwerden des Todes des Schauspielers gaben seine Kinder und Enkelin folgende Erklärung ab: „Er wurde von Millionen Menschen auf der ganzen Welt für seine brillante Schauspielkarriere geliebt und bewundert, aber für uns war er immer nur Papa und Großvater. Wir werden ihn schmerzlich vermissen und sind am Boden zerstört.“