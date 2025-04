Gene Hackman: Todesursache ist offiziell geklärt

Gene Hackman: So würdigen ihn Clint Eastwood, Morgan Freeman & Co.

Zwei Monate nach der Entdeckung der Leichen von Hollywood-Legende Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa in ihrem Anwesen in Santa Fe hat die US-Behörde nun die offizielle Todesursache des Schauspielers bekannt gegeben. Laut dem abschließenden Autopsiebericht des Gerichtsmediziners von New Mexico starb der zweifache Oscar-Preisträger an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Der Autopsiebericht, dem der Nachrichtensender „Fox News“ exklusiv Einblick gewährt hat, nennt eine Vielzahl gesundheitlicher Probleme, die zu Hackmans Tod führten. So habe der Schauspieler eine „Vorgeschichte von Herzinsuffizienz“ sowie „schwere chronische hypertensive Veränderungen“ an seinen Nieren aufgewiesen. Zudem fanden die Mediziner:innen „neurodegenerative Merkmale“, die auf das Vorliegen der Alzheimer-Krankheit hindeuten. Hackman befand sich demnach bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit.

Möglicher Nahrungsmangel als tödlicher Faktor

Besonders besorgniserregend war die Entdeckung von stark erhöhten Acetonwerten im Blut des Schauspielers. Diese Anomalie deutet auf einen schweren Nahrungsmangel hin, der mit dem letztlich tödlichen Herzversagen in Verbindung stand. Hackman könnte demnach an einem Zustand gestorben sein, der in gewisser Weise als „Verhungern“ bezeichnet werden könnte, da er aufgrund seiner fortgeschrittenen Krankheit möglicherweise nicht mehr in der Lage war, sich selbst zu versorgen.

Die Leichen von Gene Hackman und Betsy Arakawa waren im Februar dieses Jahres in ihrem Haus aufgefunden worden. Der Schauspieler war 95 Jahre alt, seine Frau 63. Laut Ermittlungen starb Betsy Arakawa bereits etwa eine Woche vor ihrem Ehemann, so starb sie wahrscheinlich am 8., und er am 11. Februar. Aufgrund von Hackmans fortschreitendem Alzheimer-Leiden könnte er den Tod seiner Frau möglicherweise nicht mehr wahrgenommen haben.

Tod von Betsy Arakawa und mögliche Hantavirus-Infektion

Es gibt zudem Hinweise darauf, dass Betsy Arakawa an einer durch Hantaviren verursachten Erkrankung gestorben sein könnte. Das Virus, das häufig bei Nagetieren vorkommt und durch den Kontakt mit deren Ausscheidungen übertragen wird, wurde in den Ermittlungen als mögliche Todesursache identifiziert. Es wurde auch ein Hund tot aufgefunden, der Anzeichen von Verdurstung aufwies. Zwei weitere Hunde wurden lebend entdeckt. Interessanterweise wurde Hackman in den Tests negativ auf das Hantavirus getestet, sodass eine Übertragung des Virus auf ihn ausgeschlossen werden konnte.

Gene Hackman, der in den 1970er- und 1980er-Jahren als einer der herausragendsten Schauspieler seiner Generation galt, erlangte mit Filmen wie „French Connection“ (1971), „Der Dialog“ (1974) und „Superman“ (1978) weltweite Berühmtheit. Er gewann zwei Oscars. In den frühen 2000er-Jahren zog sich Hackman aus Hollywood zurück und lebte gemeinsam mit Betsy Arakawa in Santa Fe, wo die beiden in der Abgeschiedenheit des Landes ihre letzten Jahre verbrachten. Die Ehefrau von Bruce Willis Emma Heming-Willis übte Kritik und betonte, dass Pflegekräfte besser unterstützt worden wären.