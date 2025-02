Gene Hackman: So würdigen ihn Clint Eastwood, Morgan Freeman & Co.

Der Tod von Gene Hackman sorgt in der Filmwelt für Bestürzung. Mehr und mehr prominente Stimmen aus der Unterhaltungsbranche würdigen den verstorbenen Schauspieler – darunter die größten lebenden Kinolegenden unserer Zeit.

Dustin Hoffmann erinnert sich an gemeinsame Zeit

Schauspielkollege Dustin Hoffman, der Hackman bereits in jungen Jahren kannte, äußerte sich tief bewegt: „Ich traf Gene in der Schauspielschule am Pasadena Playhouse, als er 27 und ich 19 war. Wir spielten Congas auf dem Dach und wollten so sein wie unser Held Marlon Brando. Und Gene war wie Brando – er brachte etwas völlig Neues in unser Handwerk.“

Hoffman erinnerte daran, dass Hackman von der Schauspielschule verwiesen wurde, weil er „kein Talent“ habe. „Er war so gut, dass sie ihn rausschmissen. Er war kraftvoll, subtil, brillant – ein Gigant unter den Schauspielern.“

Gene Hackman: Clint Eastwood, Morgan Freeman und viele andere trauern

Western-Legende Clint Eastwood würdigte Hackman:: „Es gab keinen besseren Schauspieler als Gene. Intensiv und instinktiv. Nie eine falsche Note. Er war auch ein lieber Freund, den ich sehr vermissen werde.“

Morgan Freeman erinnerte sich an die Zusammenarbeit mit Hackman und schrieb: „Ruhe in Frieden, mein Freund. Als einen der persönlichen Höhepunkte meiner Karriere nenne ich die Zusammenarbeit mit Gene Hackman in Under Suspicion – Mörderisches Spiel (2000). Er war unglaublich begabt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Francis Ford Coppola würdigt Hackman

Francis Ford Coppola trauerte in einem Instagram-Post um Hackman: „Der Verlust eines großen Künstlers ist immer ein Grund zum Trauern und Feiern zugleich: Gene Hackman, ein großer Schauspieler, inspirierend und großartig in seiner Arbeit und Komplexität, ich trauere um ihn und feiere seine Existenz und seinen Beitrag.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der legendäre Comedian Mel Brooks erinnerte sich daran, wie Hackman ihn für eine Rolle in Young Frankenstein ansprach: „Ich war privilegiert, Gene Hackman zu kennen, weil er mit einem anderen Gene – Gene Wilder – Tennis spielte. Und dieser Gene erzählte ihm von einer kleinen Rolle namens ‚The Blind Hermit‘ in unserem Film Young Frankenstein. Er fragte: ‚Denkst du, Mel würde mich das spielen lassen? Ich wollte schon immer mal eine Komödie machen.‘ Needless to say, ich war überglücklich, und er war perfekt.“

Auch Antonio Banderas meldete sich zu Wort. „Ein sehr trauriger Tag für die Familie des Kinos. Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa sind verstorben. Mein herzliches Beileid an Freunde, Familie und Kinoliebhaber.“

Viola Davis würdigte ihn mit den Worten: „Taff und doch verletzlich. Sie waren einer der ganz Großen. Gott segne alle, die Sie geliebt haben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Es hat nie einen ‚Gene Hackman Typ‘ gegeben. Es gab immer nur Gene Hackman“, schreibt Tom Hanks.

Gene Hackman: Details zu seinem Tod

Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwochnachmittag (26. Februar) leblos in ihrem Anwesen in Santa Fe Summit aufgefunden. Der Oscar-prämierte Schauspieler wurde 95 Jahre alt, seine Frau verstarb mit 63 Jahren.

Der Sheriff von Santa Fe County bestätigte den Tod des Paares am Donnerstag (27. Februar). Laut den Behörden gibt es bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

In den letzten Jahren hatten sich Hackman und Arakawa weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebten auf einer Ranch in New Mexico. Während Arakawa als klassische Pianistin tätig war, widmete sich Hackman zunehmend der Malerei und dem Schreiben.