Tod von DJ Dan: Die Szene trauert um einen Pionier der House-Musik

DJ Dan, einer der einflussreichsten Pioniere der amerikanischen elektronischen Musik, ist am 28. März 2026 im Alter von 57 Jahren gestorben. Fans und Kollegen trauern.

DJ Dan ist am 28. März 2026 im Alter von 57 Jahren verstorben. Er war vor allem auf House Music spezialisiert und galt als einer der Pioniere in der House-Musik-Szene der US-amerikanischen Westküste. Nun trauern nicht nur Fans, sondern auch Musik-Kollegen.

Statement zu DJ Dans Tod

Aus seinem Umfeld wurde ein Statement in den sozialen Medien geteilt, in dem es hieß: „Mit tiefer Trauer, großer Bewunderung und einer bleibenden Dankbarkeit und Zuneigung geben wir den Tod von Daniel Wherrett bekannt – der der Welt beruflich einfach als DJ Dan bekannt war –, einem der beliebtesten, genreübergreifenden und wahrhaft einflussreichsten Pioniere in der Geschichte der amerikanischen elektronischen Musik.“

„Er hinterlässt nicht nur ein musikalisches Vermächtnis, sondern eine ganze Kultur – eine Art, Musik zu empfinden, die über vier Jahrzehnte hinweg Millionen von Menschen auf fünf Kontinenten berührt hat. Er sagte oft, er sehe seine Lebensaufgabe darin, „durch Musik zu heilen“.“ Die Todesursache des Musikers ist derzeit noch nicht bekannt.

Reaktionen auf DJ Dans Tod

Mit der Nachricht seines Todes verfielen Kollegen in Trauer – vor allem auf Plattformen wie Reddit oder X. So schrieb eine Person auf X: „DJ Dan hat einige der ersten Mixtapes gemacht, die mich in meiner Jugend zum Raving gebracht haben. Es ist so traurig, diese Nachricht zu hören.“

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Auch Wegbegleiter seiner Karriere meldeten sich zu Wort und äußerten ihre Trauer. Darunter Steve Gloria, ebenfalls ein bekannter DJ der Szene, welcher den Verstorbenen als „Bruder“ bezeichnete. So schrieb Steve Gloria auf Facebook: „Ich bin am Boden zerstört, wieder einen großartigen Freund, Bruder und langjährigen DJ-Kollegen verloren zu haben. Mir fehlen die Worte. Ich habe nur Herzschmerz. Das trifft mich tief.“

Von Seattle an die Westküste

DJ Dan startete seine Karriere in der Clubszene Seattles in den 1980er Jahren, bevor er 1991 nach Los Angeles zog und auf Underground-Events auflegte. 1993 zog er nach San Francisco und gründete das Kollektiv Funky Tekno Tribe, welches für melodische elektronische Musik mit Funk-Einflüssen bekannt wurde. Sein Erfolg zog schnell die Aufmerksamkeit von Größen wie Carl Cox auf sich – es folgte eine langjährige und erfolgreiche Karriere.